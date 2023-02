Deportivo Maldonado x Fortaleza ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Pré-Libertadores

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (23), pela primeira fase do torneio; veja como acompanhar na internet

Deportivo Maldonado e Fortaleza se enfrentam na noite desta quinta-feira (23), às 21h (de Brasília), no Uruguai, pelo jogo de ida da segunda fase da Pré-Libertadores. A volta está marcada para o próximo dia 2 de março, no Castelão. A partida terá transmissão ao vivo do Paramount+, no streaming.

Embalado com a vitória sobre o rival Bahia por 3 a 0 na Copa do Nordeste, o Fortaleza volta as atenções para a estreia na Libertadores de 2023. Já no Uruguai para o confronto, a equipe demonstra confiança para o primeiro confronto fora de casa.

"Para jogar uma fase de grupos a gente tem que passar por isso. É tão importante quanto uma fase de grupos. Começa na quinta-feira e a gente chega motivado e animado. Chegamos depois de duas vitórias que nos dá uma confiança, o grupo está trabalhando bem, os resultados estão vindo e estamos indo muito confiantes", afirmou Lucas Sasha.

"O melhor resultado lá é vitória, o que a gente puder trazer de vantagem para o Castelão é melhor para nós. Sabemos da dificuldade, que é um jogo de 180 minutos, vamos com os pés no chão", completou.

Vale lembrar que a equipe cearense terminou na oitava posição no Brasileirão de 2022, o que garantiu vaga na segunda fase da pré-Libertadores.

Os relacionados do Fortaleza para o confronto

Goleiros : João Ricardo, Fernando Miguel, Kennedy

: João Ricardo, Fernando Miguel, Kennedy Laterais : Tinga, Dudu, Bruno Pacheco, Lucas Esteves

: Tinga, Dudu, Bruno Pacheco, Lucas Esteves Zagueiros : Benevenuto, Titi, Ceballos, Habraão

: Benevenuto, Titi, Ceballos, Habraão Meio-campistas : Sasha, Caio Alexandre, Hércules, Zé Welison, Pochettino, Sammuel, Calebe

: Sasha, Caio Alexandre, Hércules, Zé Welison, Pochettino, Sammuel, Calebe Atacantes: Guilherme, Galhardo, Romarinho, Júnior Santos, Romero, Lucero

Prováveis escalações

Deportivo Maldonado: Reyes; Cotugno, Cayetano e Ferreira; Fernandéz, Darias, Queiroz, Píriz e Alfaro; Cantera e Spinelli.

Fortaleza: Fernando Miguel; Tinga, Titi, Benevenuto e Bruno Pacheco; Caio Alexandre, Lucas Sasha, Hércules e Tomás Pochettino; Lucero e Thiago Galhardo.

Desfalques

Fortaleza

Brítez e Pikachu, suspensos, são desfalques, assim como Moisés, Pedro Rocha e Lucas Crispim que estão no departamento médico.

Dep. Maldonado

Sem desfalques confirmados.

Quando é?