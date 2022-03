Demissão nas alturas: Koeman mantém ressentimento com Barcelona após demissão no avião

Quase seis meses depois de ser demitido do comando técnico do Barcelona, Ronald Koeman decidiu revelar os motivos de não ter continuando na equipe espanhola onde é ídolo, dizendo que guarda mágoas por sua saída.

O treinador holandês foi contratado para fazer uma reformulação total na equipe após a derrota por 8 a 2 para o Bayern de Munique na Liga dos Campeões.

Em sua primeira temporada, o técnico até conseguiu estabilizar o time, conquistando o título da Copa do Rei, mas um começo ruim nesta atual temporada custou seu emprego.

Mesmo não sendo a escolha do atual presidente, Joan Laporta, Koeman recebeu apoio e foi mantido no comando da equipe enquanto o Barça lidava com a perda de vários jogadores importantes, como Lionel Messi, e uma crise financeira.

No entanto, e mesmo com apoio da diretoria, o treinador foi demitido após perder forças na corrida pelo título de La Liga e, claro, uma campanha decepcionante na fase de grupos da Liga dos Campeões. Koeman foi demitido após uma derrota por 1 a 0 para o Rayo Vallecano, pelo Campeonato Espanhol, em 27 de outubro de 2021.

O presidente do clube, que já havia defendido Koeman, decidiu por demitir o treinador. Mas, segundo Koeman, Laporta demitiu o holandês em um avião com os jogadores sentados atrás dele.

"A maneira como Laporta me demitiu? Uma coisa que me machucou foi que os jogadores estavam sentados atrás de nós no avião enquanto eu tinha que sentar ao lado dele", disse Koeman, em uma entrevista, para o programa Hoge Bomen.

"Ele sempre afirma que sou uma lenda do clube, prove então... e aja de forma diferente!"

Para substituir Koeman, o Barça recorreu a outra lenda do clube para o banco de reservas. Xavi Hernández, que estava no Qatar, assumiu o comando da equipe em novembro de 2021.

O novo treinador não conseguiu salvar a equipe da eliminação na fase de grupos da Liga dos Campeões, mas, mesmo assim, classificou o Barcelona para as oitavas de final da Liga Europa.

Com a ajuda das novas contratações, como Ferran Torres, Dani Alves, Adama Traore e Pierre-Emerick Aubameyang, o Barça segue na disputa para terminar entre os quatro primeiros de La Liga.