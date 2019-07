Dembélé será o grande perdedor se Neymar voltar ao Barcelona

Atacante francês, que chegou para suprir a saída do craque brasileiro, ficaria com poucos minutos e uma situação difícil no Camp Nou em caso de acordo

Ousmane Dembélé chegou ao no fim de agosto, depois de se declarar em litígio com o . Ele ficou um ano na e teve força suficiente para ir ao Camp Nou como substituto de Neymar, recém-negociado para o .

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste grátis o serviço por um mês!

O francês se mudou para a Catalunha com a carga adicional de ser um dos jogadores mais caros da história. Ele custou 105 milhões de euros e poderia exigir o pagamento de mais 40 milhões de euros em variáveis, um tremendo valor para um jovem de 18 anos, que só havia chegado ao Dormtund por 15 milhões de euros, um ano antes, vindo do , da .

A cláusula de mais-valia foi extremamente importante, porque Dembélé teve problemas graves com as lesões no Barcelona. Foi isso que impediu um pagamento ainda maior dos catalães ao Dortmund.

A chegada de Griezmann, que deve acontecer nesta sexta-feira (12), não contribui em nada. Se o clube ainda confirmar a volta de Neymar, a situação piora. Isso porque apenas 11 estão em campo e a competição pode ser boa para os treinadores, que ganham segurança. Porém, quase nunca é positiva para um atleta de 20 anos que necessita de tempo de jogo para mostrar que o valor pago por ele não é uma loucura.

Mais artigos abaixo

Neymar é melhor que Dembélé, ninguém dúvida disso hoje. Porém, a presença do craque no Camp Nou trapalharia ainda mais a vida do francês, que encontra dificuldades para se sintonizar com o restante do time. O atacante campeão mundial de 2018 gosta de jogadas em velocidade, enquanto o Barça aposta na troca de passes para chegar ao ataque.

Dembélé também não tem proteção no Barcelona. Ele apresentou problemas de disciplina, chegando atrasado a alguns treinamentos e, em outras ocasiões, os companheiros foram muito duros nas cobranças por suas atitudes.