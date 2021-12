Dembelé melhor que Mbappé? Para o presidente do Barcelona, sim

Empolgou? Em meio ao processo de renovação de contrato com Ousmane Dembelé, o presidente do Barcelona, Joan Laporta, decidiu dar uma declaração no mínimo ousada: de que o atacante é um jogador melhor do que Kylian Mbappé.

Contratado a peso de ouro do Borussia Dortmund, vindo de grande temporada e estabelecido como um dos jovens mais promissores do futebol europeu, o francês chegou até a ser apontado como substituto de Neymar. Cinco anos depois, porém, pouco conseguiu jogar no Camp Nou.

Quando consegue entrar em campo, Dembelé até vai bem e já se mostrou ser um bom jogador (longe do nível de Mbappé, é claro). O problema é justamente a sua disponibilidade: o atleta parece não conseguir ficar saudável e perde muitos jogos lesionado. Tendo feito 121 partidas pelo clube, tem média de 24.2 jogos por temporada. Pedri, que chegou a pouco mais de um ano, em contraste, já tem 56 confrontos.

Em 2021/22, por exemplo, se contundiu na pré-temporada, voltou, fez um jogo e se lesionou novamente. Já são três operações desde que foi contratado pelos catalães. Agora saudável, porém, já conseguiu duas partidas consecutivas e vem recebendo elogios de dentro do clube.

O ex-treinador do Barcelona, Ronald Koeman, já havia deixado claro para a imprensa de que gostaria de manter Dembelé. Mesmo caso do presidente Laporta, o que mostra que a escolha em manter o atacante também é aprovada por Xavi. O contrato do francês termina ao final da temporada e as negociações para a renovação seguem ativas, o que talvez explique as declarações do mandatário.

"Temos uma relação muito boa com o Dembélé, ele quer ficar. Também o queremos porque é um grande jogador. São situações que precisam de negociação com os empresários, que querem o melhor para o jogador. Estou entusiasmado com o Dembélé, ele é melhor que Mbappé," elogiou Laporta.

Melhor que Mbappé ou não, Dembelé conseguiu números respeitáveis quando esteve em campo na temporada 2020/21, com 11 gols e cinco assistências em 44 jogos. A expectativa é que com um programa de treinos mais organizado, com Xavi, o atleta consiga ficar saudável e melhore seu desempenho.



O Barcelona volta aos gramados neste sábado, às 12h15 (de Brasília), diante do Bétis, pela La Liga.