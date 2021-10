Dembélé faz Barcelona esperar em renovação e se oferece ao Newcastle

Barcelona quer renovar com o francês por dois ou três anos, mas não pode esperar para sempre por uma resposta

A renovação de contrato de Ousmane Dembélé com o Barcelona está travada. O clube espanhol ofereceu mais dois anos de contrato, que podem chegar até três temporadas. No entanto, o representante do jogador, Moussa Sissokho, está atrasando a conclusão do acordo.

O xadrez é claro: o Barcelona quer acelerar as negociações e o agente do jogador quer atrasar, sabendo que, a partir do dia 1 de janeiro, seu cliente estará livre para negociar com outro clube.

Apesar de já ter acontecido diversos contatos do agente de Dembélé com Mateu Alemany, diretor de futebol do Barcelona, ​​e com Joan Laporta, presidente do clube, o assunto não avançou.

Fontes consultadas pela Goal indicam que o Barcelona espera que a sua oferta de renovação seja aceita, levando em conta a enorme paciência que o clube tem tido com o atacante francês. Nessa oferta está contemplado, ainda, que Dembélé reduziria seu alto salário.

(Foto: Getty Images)

Agora, conforme a Goal apurou, o agente de Dembélé oferece outras opções ao seu cliente, ainda com contrato em vigor com o Barcelona. Caso não renove com o clube espanhol, o atacante estará livre para negociar com qualquer time.

E, justamente por esta questão, o representante do Dembélé está oferecendo o atacante a vários clubes europeus. Eis que aparece o Newcastle, o novo rico do futebol mundial, com quem já houve alguns contatos do representante do jogador.

Segundo o site Fichajes.com, os representantes do jogador já entraram em contato com o time inglês. Uma vez que, Ousmane decidir não renovar e assinar sem custos com o clube da Inglaterra, a intenção do atacante francês seria pedir um salário de 15 milhões de euros por cada temporada. Ou seja, o já alto salário que recebe no Barça aumentaria consideravelmente.

Dentro do Barça existe um clima de insatisfação pela demora na renovação. Até porque, o clube já suspeita que o empresário de Dembélé esteja atrasando a renovação para oferecer o jogador a outros clubes. O tempo está se esgotando, a negociação estagnou e o Barcelona não pode ficar esperando para sempre.

Se o tempo continua passando e Dembélé não renovar o seu contrato, algumas pessoas do Barcelona acreditam que não seria impossível que o clube opte por encerrar a negociação.