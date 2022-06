Dembélé fica mais próximo de trocar Barcelona pelo Chelsea, segundo rádio

Dembélé pode trocar Barcelona por Londres e ser treinado por Thomas Tuchel

Ousmane Dembélé pode estar perto de oficializar a sua saída do Barcelona. De acordo com a rádio Talksports, o atacante francês já tem uma situação avançada com o Chelsea.

Sem avanços pela renovação contratual com o clube culé, Dembélé teria conversas bem avançadas com o time de Londres. Ainda de acordo com a rádio, o atacante francês fecharia um contrato de quatro temporadas com os Blues.



Um fator que ajuda o Chelsea é o seu treinador. Thomas Tuchel aprova a contratação de Dembélé, com quem trabalhou junto no Borussia Dortmund. Na Alemanha, conseguiram o título da Copa local.



Inclusive, Dembélé chegou ao Barcelona depois de grande destaque pelo Dortmund. Na Espanha, porém, não conseguiu ter o mesmo sucesso e sofreu muito com as lesões.



Desde a temporada 17/18, disputou 150 partidas e anotou 32 gols, além de distribuir 12 assistências.