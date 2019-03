"Dembélé é melhor que Neymar", diz presidente do Barcelona

Bartomeu mantém mistério sobre possível retorno do brasileiro ao Camp Nou

O possível retorno de Neymar ao Barcelona ganhou mais um capítulo. Já em Paris para acompanhar o duelo do PSG com o Manchester United pelo jogo de volta das oitavas de final da Champions League, o craque brasileiro viu Bartomeu afirmar que Dembélé é melhor jogador do que ele.

"Não vou dizer nem que sim nem que não (sobre retorno de Neymar). Digo que com seu dinheiro o clube fez uma aposta esportiva. Apostamos nos jogadores como Dembélé e Coutinho. Dembélé é melhor que Neymar. Ele é do Barça e é melhor", disse ao Cadena SER.

Em agosto de 2017, o PSG pagou a cláusula de rescisão de Neymar para tirá-lo do Barcelona ao custo de 222 milhões de euros.