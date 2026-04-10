Deko dá sinais de que está de saída do Barcelona

Deco, diretor esportivo do Barcelona, revelou que há incerteza quanto à sua permanência no cargo durante o novo mandato do presidente Juan Laporta.

Deco afirmou, em declarações divulgadas pelo jornal espanhol “Sport”: “Os últimos dois meses foram complicados, mas conseguimos manter a equipe alheia a tudo isso. Juan Laporta venceu e tem mais cinco anos de mandato para consolidar o projeto que está sendo implementado atualmente”.

E acrescentou: “É muito difícil fazer planos de longo prazo para permanecer assim. Tenho uma questão pessoal que sempre será a mais importante para mim: a família. Veremos como minha vida vai se desenrolar. Estamos felizes hoje em Barcelona, e provavelmente temos um mandato de cinco anos pela frente, mas não sei se vou continuar durante todos esses cinco anos, porque preciso trabalhar bem a cada ano para que as coisas continuem”.

Nesse contexto, Deco expressou seu orgulho pela forma como a equipe está competindo, afirmando que o projeto esportivo está no caminho certo, dizendo: “A equipe se consolidou como um grupo competitivo, e a vitória é resultado disso. Conseguimos hoje reconstruir uma equipe capaz de lutar pelo título diante de um Real Madrid forte e de um Atlético de Madrid forte, e diante de clubes europeus que contratam jogadores e gastaram mais do que nós gastamos nos últimos anos.”

E continuou: “Temos a sorte de contar com jovens jogadores que se firmaram no time, além de termos tomado decisões acertadas em relação às contratações. Temos um time capaz de competir e acredito que é isso que estamos fazendo”.

Quando questionado sobre uma possível fragilidade defensiva do Barcelona, Deco respondeu: “A questão defensiva não está ligada a um único jogador, mas sim a uma ideia. Nosso treinador tem um estilo de jogo ofensivo que se baseia na pressão, e quando a intensidade e a capacidade de pressionar e jogar nas áreas avançadas diminuem, não é possível ser eficaz, e isso se reflete na existência de espaços na retaguarda, mas a equipe evoluiu muito nesse aspecto”.



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