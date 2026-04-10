Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Live Scores, Stats, and the Latest News
DecoGetty Images
Hussein Hamdy

Traduzido por

Deko dá sinais de que está de saída do Barcelona

Barcelona
Real Madrid
Atlético de Madrid
La Liga
Liga dos Campeões
Espanha

A família do técnico português ameaça a estabilidade do Barça

Deco, diretor esportivo do Barcelona, revelou que há incerteza quanto à sua permanência no cargo durante o novo mandato do presidente Juan Laporta.

Deco afirmou, em declarações divulgadas pelo jornal espanhol “Sport”: “Os últimos dois meses foram complicados, mas conseguimos manter a equipe alheia a tudo isso. Juan Laporta venceu e tem mais cinco anos de mandato para consolidar o projeto que está sendo implementado atualmente”.

E acrescentou: “É muito difícil fazer planos de longo prazo para permanecer assim. Tenho uma questão pessoal que sempre será a mais importante para mim: a família. Veremos como minha vida vai se desenrolar. Estamos felizes hoje em Barcelona, e provavelmente temos um mandato de cinco anos pela frente, mas não sei se vou continuar durante todos esses cinco anos, porque preciso trabalhar bem a cada ano para que as coisas continuem”.

Nesse contexto, Deco expressou seu orgulho pela forma como a equipe está competindo, afirmando que o projeto esportivo está no caminho certo, dizendo: “A equipe se consolidou como um grupo competitivo, e a vitória é resultado disso. Conseguimos hoje reconstruir uma equipe capaz de lutar pelo título diante de um Real Madrid forte e de um Atlético de Madrid forte, e diante de clubes europeus que contratam jogadores e gastaram mais do que nós gastamos nos últimos anos.”

E continuou: “Temos a sorte de contar com jovens jogadores que se firmaram no time, além de termos tomado decisões acertadas em relação às contratações. Temos um time capaz de competir e acredito que é isso que estamos fazendo”.

Quando questionado sobre uma possível fragilidade defensiva do Barcelona, Deco respondeu: “A questão defensiva não está ligada a um único jogador, mas sim a uma ideia. Nosso treinador tem um estilo de jogo ofensivo que se baseia na pressão, e quando a intensidade e a capacidade de pressionar e jogar nas áreas avançadas diminuem, não é possível ser eficaz, e isso se reflete na existência de espaços na retaguarda, mas a equipe evoluiu muito nesse aspecto”.

Leia também: Deco encerra a polêmica sobre a última dança de Messi com a camisa do Barcelona

Publicidade