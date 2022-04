Defensa y Justicia x Atlético-GO: escalação, desfalques e mais do jogo da Copa Sul-Americana 2022

A bola vai rolar nesta quarta-feira (12) para Defensa y Justicia e Atlético-GO, em partida válida pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana, a partir das 21h30 (do horário de Brasília). Depois do título goiano, o Atlético-GO vai em busca do troféu sul-americano.

Em 2021, na última participação, o time foi eliminado da competição de forma invicta, com três empates em casa por 0 a 0. Agora, o Atlético-GO está no Grupo F, com o Defensa y Justicia, da Argentina, e o Antofagasta, do Chile. Nesta temporada, a equipe disputou 20 jogos, somando 13 vitórias, quatro empates e três derrotas. Além disso, o Atlético-GO conquistou uma vaga para a terceira fase da Copa do Brasil. O Dragão começou bem a competição continental. Diante da sua torcida, na 1ª rodada, goleou a LDU. Em seguida, pelo Brasileirão, o time goiano empatou com o Flamengo. Agora, fora de casa, encara a equipe argentina em busca a liderança isolada do Grupo F.

Os argentinos também vem embalados após golear o Talleres por 5 x 1 pela Copa da Liga Argentina, da qual são vice-líderes. Antes disso, pela Sul-Americana, o Defensa y Justicia superou o Antofagasta fora de casa por 3 x 1. O Defensa y Justicia conquistou a Sula em 2020 e, posteriormente, a Recopa em 2021. A última, por sua vez, o clube levou o título após derrotar o Palmeiras nos pênaltis na decisão.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Para essa partida do Dragão, comandado por Umberto Louzer, o treinador não poderá contar Noga, Edson e Churín, já que não foram incritos e regularizados na competição.

Do outro lado, o Defensa y Justicia não terá nenhum desfalque e vai com força máxima para o jogo.

Possível escalação do Atlético-GO: Luan Polli; Dudu, Wanderson, Ramon e Jefferson; Baralhas, Jorginho e Marlon Freitas; Shaylon, Léo Pereira, Wellington Rato.

Possível escalação do Defensa y Justicia: Usain; Tripichio, Frías, Rodríguez e Gabriel Alanís; Raúl Loiaza, Guitiérrez, Rotondi, Walter Bou e Rodríguez (Fernández); Miguel Merentiel.

DESFALQUES

ATLÉTICO-GO:

Noga, Edson e Diego Churín (questões burocráticas)

DEFENSA Y JUSTICIA:

Sem desfalques

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Defensa y Justicia e Atlético-GO será transmitido ao vivo e exclusivo pela Conmebol TV, na TV fechada, nesta terça-feira (12).