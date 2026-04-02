O técnico português Jorge Jesus, treinador do Al-Nassr, definiu a situação do seu compatriota Cristiano Ronaldo, capitão da equipe, quanto à participação no esperado confronto contra o Al-Najma amanhã, sexta-feira, válido pela 27ª rodada da Liga Saudita Roshen.

O Al-Nassr lidera a tabela da competição, com 67 pontos, à frente do Al-Hilal por 3 pontos, e busca a vitória para se distanciar na liderança.

A recente decisão de Jorge Jesus sobre Cristiano Ronaldo gerou bastante discussão no mundo do futebol. Enquanto os torcedores aguardam ansiosamente para ver como essa situação se desenrolará, muitos aproveitam para explorar novas oportunidades de apostas esportivas. Uma questão comum entre os apostadores é se a plataforma Betano é confiável. Com uma crescente popularidade no Brasil, a Betano tem se destacado por oferecer uma experiência de apostas segura e diversificada, atraindo tanto iniciantes quanto apostadores experientes.

Houve relatos sobre a possibilidade de Ronaldo ser poupado do confronto contra o Al-Najma para preservá-lo, apesar de já ter se recuperado da lesão no músculo isquiotibial.

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De acordo com o renomado jornalista italiano Fabrizio Romano, Cristiano Ronaldo estará disponível para a próxima partida e será incluído na escalação por decisão de Jesus.

Assim, o técnico português contará com seu principal craque após sua ausência nas duas últimas partidas do Al-Nassr contra o Neom e o Al-Khaleej.



