De volta ao Inter, Taison já aparece como liderança para o grupo

O atacante, que herdou a camisa 10 de D'Alessandro, ainda não (re)estreou, mas já se mostra importante no dia a dia

A contratação de Taison pelo Internacional preenche uma lacuna que ficou vazia desde a saída de Andrés D’Alessandro, em dezembro de 2020. Além de ser um jogador de alta qualidade, que vai acrescentar muito no time do técnico Míguel Angel Ramirez, Taison também deverá assumir o papel de liderança fora de campo.

O atacante nunca escondeu o amor e a gratidão que sente pelo Inter, time que o projetou para o futebol e onde conquistou a Copa Sul-Americana de 2008, e a Libertadores da América de 2010. Foi o amor pelo Colorado que fez Taison abrir mão da renovação de contrato com o Shakhtar e de propostas mais rentáveis de times da Ásia e da Europa.

Em sua coletiva de apresentação, o atacante fez questão de destacar que o seu retorno para o Beira-Rio não foi à toa.

Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional

“Eu não vim aqui a passeio, nem para brincar. Voltei para trabalhar, ganhar títulos, não vim aqui para passear”, disse o atacante de 33 anos.

Se dentro de campo o Taison ainda não estreou, fora dele, antes do jogo contra o Táchira-VEN, durante a tradicional roda dos jogadores no vestiário, o atacante se manifestou com muita naturalidade, como se fosse capitão de longa data do Internacional.

“Esqueçam o primeiro jogo, já passou, começa hoje a nossa luta de novo, todo mundo concentrado e vamos sair daqui com a vitória, todos juntos”, disse Taison, antes do time subir para o gramado do Beira-Rio.

Taison já herdou a camisa de número 10, que era de D’Alessandro, e nos bastidores do Inter muitos apostam que será uma questão de tempo para que atacante também assuma a braçadeira de capitão, que já foi de D’Alessandro e hoje está com Rodrigo Dourado.