De volta à Copa após 64 anos, País de Gales sofreu com Pelé em sua única participação

Em 1958, Pelé castigou Gales e eliminou os rivais nas quartas de final da Copa

Na tarde deste domingo (05), País de Gales fez história e garantiu presença em sua segunda Copa do Mundo, ao bater a Ucrânia por 1 a 0, em Cardiff. Antes de 2022, a primeira experiência de Gales em Mundiais foi em 1958 e acabou por conta do primeiro gol de Pelé na maior competição do mundo.



Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!



Em sua estreia na Copa do Mundo, Gales fez bonito e conseguiu chegar às quartas de finais da competição. Na primeira fase, no Grupo C, o país do Reino Unido empatou os seus três jogos, contra Hungria, México e Suécia e terminou a primeira fase com o mesmo número de pontos que o time húngaro.



Sem critérios de desempate até então, um playoff foi realizado entre as duas equipes, que empataram em números de pontos. No jogo eliminatório, País de Gales bateu a Hungria por 2 a 1, com gols de Ivor Allchurch e Teddy Medwin, e garantiu a sua classificação para o mata-mata da Copa da Suécia.



Mais artigos abaixo

Após a classificação, o cruzamento colocou Gales frente a frente com a seleção brasileira de Pelé e companhia. O Brasil se classificou em primeiro no grupo D, após bater a Áustria e a União Soviética e empatar com a Inglaterra.



O fim da jornada de Gales foi no dia 19 de junho de 1958, no Nya Ullevi Stadion, em Gotemburgo. Na ocasião, o time de País de Gales foi derrotado por 1 a 0 pelo Brasil, em partida bastante disputada e marcada pelo primeiro gol de Pelé em Copas do Mundo. Na ocasião, o então futuro Rei do futebol tinha apenas 17 anos.



Desde então, País de Gales ficou fora de Copas por 64 anos e retornará à competição no Qatar, em novembro de 2022. Em sua segunda participação, Gales ficará no grupo B, ao lado de Inglaterra, Irã e Estados Unidos.