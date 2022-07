De saída? Real Madrid tem que resolver situação de seis jogadores

Atual campeão da Liga dos campeões pode perder até seis jogadores do elenco para a próxima temporada

Após encerrar a temporada 2021/22 com o título de La Liga e da Liga dos Campeões, o Real Madrid fez movimentações pontuais e contratou Rudiger e Tchouameni, principais alvos da equipe além de, claro, Kylian Mbappé. Contudo, agora o foco da diretoria merengue deve se voltar para possíveis saídas de jogadores. Ao todo, seis atletas do atual elenco ainda podem deixar a equipe de Carlo Ancelotti para a próxima temporada, o que certamente exigiria a reformulação de parte do plantel. Confira abaixo a situação de cada um deles.

Luka Jovic

Ao que tudo indica, Jovic deve ser o primeiro a deixar o clube espanhol, uma vez que Fiorentina e Real Madrid estão finalizando os detalhes da saída do sérvio por empréstimo. O empresário Fali Ramadani é o responsável por representar os interesses do atleta, enquanto os valores de salários e da opção de compra do jogador fixada em contrato alongam as negociações. A ideia do time merengue é recuperar o futebol de Jovic para, posteriormente, vendê-lo por um preço razoável, podendo assim recuperar parte do investimento feito no atacante, uma das piores contratações de Los Blancos nos últimos anos.

Marco Asensio

Peça importante do elenco merengue, Marco Asensio tem contrato com o Real até 2023. E enquanto as conversas por sua renovação não acontecem, o Milan observa a situação do jogador espanhol com atenção. Outro clube interessado na contratação do meia de 26 anos é o Arsenal, a pedido do treinador Mikel Arteta. A prioridade de Asensio é continuar em Madrid, mas ele também busca mais espaço na equipe em que estiver para disputar a Copa do Mundo deste ano, atuando em alto nível.

Jesus Vallejo

Vallejo tem contrato com o Real até 2025 e já manifestou sua intenção de ficar. A diretoria merengue respeita a posição do atleta e valoriza seu profissionalismo, mas a verdade é que não deve dificultar sua saída caso uma oferta vantajosa seja feita. Até aqui, Espanyol e Osasuna estão monitorando de perto a situação.

Dani Ceballos

O caso é muito semelhante com o de Marco Asensio, embora a porta de saída esteja ainda mais aberta para Ceballos. A chegada de Tchouameni, o surgimento de novos jovens, além dos medalhões do elenco que jogam no meio de campo fazem com que o atleta não vislumbre muito espaço na equipe. E com a Copa do Mundo se aproximando, Ceballos também quer ser importante em algum clube para ter mais chances de defender a Espanha no final do ano. Neste contexto, o Real Betis surge como uma boa opção para o jogador, apesar de o clube não ter poderio econômico para fazer uma grande oferta ao Madrid.

Mariano

Esta é a saída mais complicada de todas. Mariano tem contrato com Los Blancos até 2023 e, segundo seu agente, está aberto a buscar uma nova equipe. Contudo, ele manteve contato com vários clubes durante o mês de junho e as negociações não chegaram nem perto de serem fechadas. O Fenerbahçe tem sido o único clube disposto a aceitar as grandes pretensões do atacante, mas também não conseguiu seduzir o Real Madrid. Por esse motivo, parece muito complicado que ele vá embora nesta janela de transferências. O normal seria ele terminar seu contrato e procurar uma nova equipe a partir do ano que vem com um bônus de assinatura incluído.

Borja Mayoral

Este é mais um jogador do elenco merengue que quer se sentir importante e jogar o máximo possível. Mayoral retorna depois de dois anos emprestado e confirmou que sua ideia é fazer a pré-temporada com o Real Madrid antes de tomar qualquer decisão. Mas, para seguir no elenco, terá de convencer Carlo Ancelotti. A princípio, ele começa como o reserva imediato de Karim Benzema, mas isso pode não ser o suficiente para que ele continue por lá.