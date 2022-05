De olho na Copa do Mundo, Dani Alves quer ficar no Barcelona até dezembro

Após atuar pelo Barcelona durante quase nove temporadas inteiras, o jogador mais vitorioso do futebol, Dani Alves, busca participar mais uma vez ao lado do Barça e chegar a dez gerações com o clube, visando a Copa do Mundo deste ano, no Qatar.

O Mundial de seleções acontece entre em novembro de dezembro de 2022, enquanto o contrato do brasileiro com o clube espanhol vai até final de junho, finalizando no dia 30. Como apurou a GOAL, porém, Dani Alves quer ficar até o fim do ano com o Barça e já comunicou a equipe, colocando os Culés como sua primeira opção.

Mais artigos abaixo

Para o brasileiro, ele não acredita que a renovação de contrato com a equipe seria um problema, já que recebe o mínimo possível proposto por La Liga (100 mil euros mensais, aproximadamente R$ 529 mil). O acordo cobre, ainda, um bônus de 3 milhões de euros (R$ 15,87 milhões, aproximadamente) caso Dani Alves jogue mais de 60% das partidas, algo que não será dado como obstáculo.

Desde o começo desta sua última passagem, Alves já soma 72,7% das partidas jogadas no Barça, ultrapassando a porcentagem imposta para que ele consiga o bônus. Ao todo, o lateral atuou em 16 de 22 duelos do clube, sendo que não foi inscrito, inclusive, na Liga Europa.

Getty Images

Segundo fontes consultadas, o sálario para a próxima temporada será entre o mínimo possível e os 3 milhões de euros citados de seu bônus, enquanto, após a Copa do Mundo, tanto o clube quanto o jogador de 39 anos irão conversar sobre uma nova renovação ou finalização de contrato.