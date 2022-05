Raphinha aceita oferta para receber o dobro do salário no Barcelona

Raphinha chegou a um acordo financeiro com o Barcelona. Os catalães também tentaram iniciar as tratativas com o Leeds United, da Inglaterra, recentemente. No entanto, os britânicos não quiseram abrir tratativas antes do fim da Premier League.

O empresário do atacante de 25 anos, Deco, já costurou todo o acordo para que o seu cliente assine por cinco temporadas no Camp Nou. O salário será o dobro do que ele fatura na Inglaterra atualmente, conforme apurado pela GOAL.

A negociação deve ter um desfecho nos próximos dias. A expectativa é que as tratativas avancem ao fim do calendário europeu. A última rodada da Liga Inglesa acontecerá no próximo fim de semana.

Deco é também representante do Barça na América do Sul desde junho de 2021. O agente é o responsável por intermediar conversas entre atletas do continente e o clube catalão.

Por meio do empresário, o Barcelona tentou contato com o Leeds nos últimos dias a fim de buscar um acordo para a contratação do brasileiro de 25 anos. Todavia, o clube inglês não quis abrir tratativas sob a alegação de que precisa se concentrar na reta final da Premier League — o time de Jesse Marsch ocupa a 17ª colocação, com um ponto a mais que o Burnley, primeiro da zona de rebaixamento.

O atual contrato de Raphinha com o Leeds United, o qual se encerra em junho de 2024, estabelece a redução da multa rescisória em caso de rebaixamento do Leeds United na Premier League. A multa cai para cerca de 25 milhões de euros (R$ 132,07 milhões na cotação atual).

Ainda sem uma proposta oficial do Barça, Raphinha já deixou claro para o Leeds que deseja sair. O clube tentou renovar o seu contrato no início de 2022, mas o estafe do jogador brasileiro nem sequer respondeu sobre o assunto à época. A ideia era justamente fechar com o Barcelona. Ele aguardava propostas de gigantes desde os primeiros meses do ano.