De Gea sofre frangaço em jogo do United e internet não perdoa; veja!

O espanhol não conseguiu segurar uma bola simples no duelo contra o Watford

O enfrenta o , lanterninha da Premier League, em duelo realizado neste domingo (22) pela 18ª rodada do Campeonato Inglês. E justamente de onde mais se esperava segurança, veio a falha.

No início do segundo tempo, o atacante Ismaila Sarr chutou sem muita precisão e a bola estava a caminho de ser defendida tranquilamente por De Gea. Entretanto, o goleirão espanhol deixou a esfera escapar por entre os braços... e os internautas acompanhando ao duelo não perdoaram. O Man.United perdeu por 2 a 0.

One more to forget. De Gea is finished. pic.twitter.com/4rRVQnq7Xp — Bagheera (@BagheeraLoui) December 22, 2019

TORCIDA DO UNITED HOJE COM O FRANGAÇO DO DE GEA! 2x0 Watford pic.twitter.com/yW09qJTEBa — PL DA DEPRESSÃO (@pldadepressao_) December 22, 2019

De Gea sur le but de Sarr 😭😭😭😭 pic.twitter.com/TWiUK6OlBk — Alba__D 🍥 (@Alyunebadara) December 22, 2019