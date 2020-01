De Copa Mickey a Torneio de Verão: o que a Florida Cup já rendeu aos clubes brasileiros

Em 2020 torneio terá Corinthians e Palmeiras como representantes do Brasil

Nesta quarta-feira começa mais uma edição da , competição que cada vez mais parece fazer parte do calendário dos clubes brasileiros e terá a presença de e em 2020. Consolidado como a preparação de ao menos dois grandes times do cenário nacional para a temporada, o torneio já foi visto como essencial para equipes de sucesso, mostra um bom retrospecto dos sul-americanos contra europeus e virou até meme entre flamenguistas no ano passado.

Acompanhe jogos ao vivo ou quando quiser: assine o DAZN e ganhe um mês grátis para experimentar

A Copa Mickey, aliás, foi certamente o tema que mais chamou a atenção sobre a competição em 2019. Depois de uma nota oficial da direção do exaltar a conquista "vencendo um possível finalista da Liga dos Campeões" para buscar acalmar as críticas ao momento da equipe no meio do ano, o muro da Gávea apareceu com a pixação "Copa Mickey é o c...". No torneio, o Mengão superou o nos pênaltis após empatar por 2 a 2 e derrotou o Eintracht por 1 a 0 para celebrar a taça.

Hilária, a citação faz referência à localização do duelo, no mesmo estado norte-americano da Disney, criadora do personagem. O certame, no entanto, hoje nem é mais organizado pela Disney, ficando a cargo da Universal, e chega à sua quinta fórmula de disputa diferente. Com -COL e New York City-EUA completando o "grupo", que não colocará e frente a frente, ainda há um amistoso entre e Eintracht Frankfurt marcado como parte da programação.

A primeira edição

(Foto: Daniel Augusto Jr/Ag. Corinthians)

Em 2015, o clube do Parque São Jorge inaugurou sua participação ao lado do , com fórmula de disputa semelhante à desta temporada. Com foco na disputa x , ainda em alta pelo 7 a 1 do ano anterior, a ideia era uma disputa país x país com os brasileiros encarando e Colônia. O resultado foi um "triunfo" tranquilo dos europeus, que ganharam três dos quatro duelos.

A única vitória brasileira, porém, fez com que a competição ganhasse um local especial no "coração" dos corintianos. Em vias de disputar uma Pré-Libertadores, o Timão saiu perdendo para o Bayer e viu Guerrero, com dois gols, virar o placar. Para Tite, então técnico da equipe, o confronto em alto nível (os titulares jogaram quase todo o duelo) ajudou a equipe a passar tranquilamente sobre o , goleado por 4 a 0 na Arena.

Uma demonstração de força

(Foto:Bruno Cantini/ /Divulgação)

Em 2016, os brasileiros em começo de temporada demonstraram que podiam encarar, ao menos, times de poderio médio no cenário europeu. Vice-campeão nacional, o Atlético-MG fez 3 a 0 sobre o 04 e levou o título, dado pelo acúmulo de pontos em confrontos diversos, ao derrotar o campeão Corinthians, que vivia um desmanche do elenco em pleno solo americano. Ainda assim, os alvinegros fizeram 3 a 2 sobre o , com dois gols de Romero. Vale lembrar que os europeus viviam o meio da sua temporada.

Os anos seguintes

(Foto:Florida Cup Oficial/Divulgação)

Em 2017 foi realizada a maior edição da competição, envolvendo um total de 12 equipes em dois módulos diferentes. Atlético-MG e jogaram a disputa de nações contra alemães, argentinos e americanos, enquanto o mata-mata ficou reservado a equipes sul-americanas. O derrotou o de Guayaquil nas quartas de final e foi goleado por 4 a 1 pelo Corinthians do então estreante Carille na semi. O de Rogério Ceni não marcou gols, mas levou a taça ao empatar sem gols com e o rival Corinthians, o que parecia mostrar um bom futuro pela frente.

O Tricolor, no entanto, não voltou para o ano seguinte, que viu Corinthians, e Fluminense representarem o Brasil. Pela primeira vez, nenhum clube nacional conseguiu vencer uma partida, com o Corinthians superando o nos pênaltis, após empate por 1 a 1, e o perdendo nas mesmas penalidades para o PSV. O derrotou mineiros e paulistas, enquanto o Flu ainda perdeu por 3 a 1 para o .

Confrontos de brasileiros x europeus na Florida Cup:

Jogos: 18

Vitórias: 4

Empates: 6*

Derrotas: 8

Gols marcados: 25

Mais artigos abaixo

Gols sofridos: 29

*4 vitórias nos pênaltis e 2 derrotas