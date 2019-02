DAZN: Mourinho homenageia Flamengo e diz que quer "aprender" com sul-americanos

Em transmissão do DAZN, Mourinho presta solidariedade ao Flamengo e vítimas do incêndio

Destaque da transmissão entre River Plate URU e Santos, José Mourinho é o principal convidado do DAZN para comentar sobre o duelo válido pela primeira rodada da Sul-Americana 2019.

Minutos antes da bola rolar para o embate, às 19h15 (Brasília), o português comentou sobre a tragédia no Ninho do Urubu, na última sexta-feira (8), na qual dez atletas das categorias de base do Flamengo morreram. Ao lado do goleiro Julio César, ex-jogador do Rubro Negro, Mourinho ressaltou a tristeza pelo ocorrido.

"Antes de começarmos a rir e desfrutar da noite do jogo, para mim, até que porque sei que para o Julio dói lá dentro no coração, gostaria de manifestar nossa tristeza pelo triste acontecimento no Rio de Janeiro. Que todos descansem em paz. Depois desta triste nota, a minha alegria por rever o meu goleirão, que será até meus últimos dias o meu goleirão”.

O treinador ainda comentou sobre a oportunidade de aprender com o futebol sul-americano. Em uma aparição inédita, Mourinho relembrou quando assistiu o duelo entre Atlético-MG e Rosario Central, na final da Copa Conmebol, em 1995.

“Prazer estar convosco e a oportunidade de poder aprender. Sempre importante aprender, quando se trabalha na Europa no dia a dia há pouco tempo de se olhar para vós. É uma oportunidade poder compartilhar uma realidade que sempre admirei, tive oportunidade de inclusive estar numa final da Conmebol, há muitos anos em um Atlético-MG x Rosario Central. Agora é tentar aprender com vós."