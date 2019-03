David Neres aposta em "vontade de vencer" para ganhar espaço na Seleção

O meia-atacante, convocado no lugar do cortado Vinícius Jr, falou sobre competição interna e jogo contra a Juventus de Cristiano Ronaldo na Champions

David Neres foi chamado para a para ocupar a vaga deixada por Vinícius Júnior, que se lesionou justamente na partida que garantiu a convocação do meia-atacante do . Dentro do mítico estádio Santiago Bernabéu, Neres fez gol sobre o e foi um dos melhores em campo na incrível eliminação dos espanhóis. E segundo opinião do próprio atleta, foi exatamente aquela exibição que lhe garantiu oportunidades para os amistosos contra Panamá (23/03) e (26/03).

“Venho jogando bem há algum tempo. A dá grande visibilidade, ainda mais eliminar o Real Madrid. Acho que isso me deu uma grande ajuda”, afirmou em entrevista coletiva nesta segunda-feira (18).

David esteve muito perto de deixar o clube de Amsterdã para jogar na , e reconheceu que a convocação dificilmente chegaria se aceitasse os milhões em dinheiros do futebol asiático: “Acho que eu não estaria aqui (se tivesse deixado a Europa)”.

Após a sua primeira convocação, Neres agora vê como desafio manter-se na lista de Tite. E não será tarefa fácil a longo prazo. Afinal de contas, o jogador revelado pelo tem a concorrência de Neymar, Vinícius Júnior e Douglas Costa (lesionados), além de nomes como Richarlison, Philippe Coutinho e Cebolinha.

Quem é David Neres, a mais nova aposta de Tite na Seleção? https://t.co/A9cpZ7GxZO pic.twitter.com/9x58mUNCYy — Goal (@GoalBR) 9 de março de 2019

“São muitos jogadores de qualidade nessa posição. Cada um tem um diferencial, alguns estão há muito tempo em grandes clubes, outros chegando agora. O que não pode me faltar é vontade de vencer. Tecnicamente é difícil porque os caras são bons, né?”, afirmou, claramente tímido.

(Foto: Lucas Figueiredo/CBF)

A timidez, entretanto, sumiu ao ser perguntado sobre o que espera do Ajax na Champions League. Depois de ter eliminado o Real Madrid, os holandeses enfrentarão a nas quartas de final. E David Neres já está na espera de um novo “milagre” contra a equipe de Cristiano Ronaldo.

“Vamos tentar fazer um milagre de novo. Jogar o futebol que jogamos contra de Munique, , Real Madrid. Não podemos ter medo. É claro que há uma grande equipe do outro lado, o mais importante de tudo é jogar o futebol que sabemos”, disse. Os jogos de ida do mata-mata europeu estão marcados para 30 de abril.