David Alaba, do Real Madrid, é filho de DJ e príncipe? Entenda essa história

Austríaco vem de família de personalidades do mundo da música e até príncipe

Zagueiro, lateral, volante, ala, príncipe. David Alaba, do Real Madrid, sempre se destacou por sua versatilidade em campo, e a história do austríaco não para por aí.

Nascido em Viena, no país europeu, o defensor é filho de George Alaba, príncipe de Ogere, cidade localizada na região sudoeste da Nigéria, que se mudou para a Europa para estudar economia, mas terminou se encontrando no ramo da música, como DJ.

Lá conheceu Gina, com quem se casou e teve David e Rose May Alaba, que seguiu o rumo do pai e se tornou uma cantora pop de sucesso no país. George também “bombou” nas rádios locais, com a canção “Indian Song”, que alcançou o topo das paradas em 1997.

Hoje longe das pistas de dança, George gerencia a carreira do filho, que aos 30 anos tem um histórico invejável. São nada menos do que 10 troféus da Bundesliga pelo Bayern, além de seis Copas da Alemanha, cinco Supercopas, duas Champions League e dois Mundiais. Pelo Real o austríaco já ganhou uma La Liga, uma Champions e um Mundial.

