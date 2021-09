Dani Alves deixa mais alívio que saudade no São Paulo

O lateral direito é o maior campeão da história do futebol, mas a imagem para o torcedor brasileiro não será a mesma de antes

Dani Alves entrou em um Morumbi lotado para vestir a camisa do São Paulo pela primeira vez em um 6 de agosto de 2019 em sua apresentação. Dois anos depois, o lateral se encaminha para uma saída sem aplausos ou lamento por parte do torcedor. Foi um relacionamento que não funcionou em vários níveis e que trouxe prejuízo também para o veterano.

Deixando logo claro: Dani Alves tem motivos justos para não querer seguir no clube. O São Paulo deve mais de R$ 10 milhões para seu camisa 10. Uma pendência construída na administração anterior do clube, mas ainda presente e que precisa ser paga. Dani Alves não forçou o São Paulo a contratá-lo.

Mesmo assim, ações do jogador fazem com que sua imagem não seja a mesma de quando entrou. O veterano chegou ao Morumbi como capitão e melhor jogador da conquista da Copa América de 2019. Como o atleta com mais títulos na história do futebol - e ainda o é. Mas na hora de ser protagonista pelo Tricolor, não o conseguiu.

Os melhores momentos do lateral direito foram com Fernando Diniz jogando no meio-campo. Dani se destacou quando o Tricolor do "Dinizismo" liderou o Brasileirão e foi até a semifinal da Copa do Brasil. E também foi discreto no momento em que a equipe despencou da ponta da tabela do nacional e do mata-mata em eliminação para o Grêmio.

O extracampo também não desceu bem para o torcedor. Na semana em que o São Paulo levou 4 a 2 da LDU e viu a eliminação na primeira fase da Libertadores de 2020 mais próxima, o atleta - que se recuperava de uma fratura no braço direito - publicou nas redes sociais um vídeo tocando instrumentos de percussão com amigos.

Em 2021, nova eliminação na Libertadores, mas desta vez com Dani em campo. O camisa 10 foi titular nas duas partidas contra o Palmeiras, mas em atuações apagadas, em que a equipe de Hernán Crespo demonstrou um futebol abaixo do produzido nas oitavas de final - quando, sem o camisa 10, eliminou o Racing.

O Tricolor estava sem o veterano pois Dani Alves foi ao Japão disputar as Olimpíadas de Tóquio como capitão. O São Paulo até poderia impedir sua viagem, como o Flamengo fez com Pedro, mas não interferiu. E depois do ouro em final contra a Espanha, o lateral optou por dizer que o clube paulista havia "falhado" consigo.

Instantes depois de o Tricolor anunciar a decisão do camisa 10 em não treinar mais, a Goal publicou no Twitter enquete em que pergunta aos internautas se gostariam de ter o jogador em seu time. Com pouco mais de uma hora no ar, mais de 80% expressaram não ter vontade de ver o atleta como reforço. Ele ainda tem mercado, óbvio, e muito provavelmente vestirá outra camisa neste Brasileirão, mas não receberá a mesma festa que ocorreu no Morumbi em agosto de 2019.

Você gostaria de ver Dani Alves no seu time? 🤔 — Goal Brasil (@GoalBR) September 10, 2021

Dani Alves já está na história do futebol, e isto nunca mudará. Mesmo que seja ultrapassado como atleta com mais troféus (Lionel Messi está a cinco taças de igualá-lo), é também um dos grandes laterais direitos que o esporte já viu. Mas a passagem conturbada pelo Morumbi muda sua imagem com o torcedor brasileiro para sempre.