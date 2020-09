Dani Alves: lesão no braço, percussão com amigos e revolta do torcedor

Fora da partida contra a LDU, Dani Alves aparece em vídeo tocando instrumentos de percussão com braço lesionado e revolta torcida do São Paulo

Daniel Alves sempre foi um jogador polêmico e adicionou mais um episódio para sua coleção. Ainda se recuperando de uma fratura no braço direito, o camisa 10 do não foi relacionado para a partida contra a LDU, nesta terça-feira (22), pela Libertadores da América. Então, o jogador usou suas redes sociais para postar um vídeo tocando instrumentos de percussão com amigos, justamente com o braço lesionado, e revoltou a torcida Tricolor.

A partida contra a , líder do grupo D com seis pontos, será disputada no e é tida como uma grande decisão pelo São Paulo. Após empatar com o River Plate, no Morumbi, a equipe de Fernando Diniz está fora da zona de classificação para as oitavas de final da Libertadores e precisa da vitória para encostar nos líderes.

Depois do duelo desta terça, o Tricolor ainda enfrenta o , na , antes de encerrar sua participação na fase de grupos contra o Binacional, em casa.

Mas apesar da importância da partida, Dani Alves não foi relacionado e não viajou com o restante do grupo para o Equador. Ele ainda se recupera de uma fratura no braço direito, sofrida no final de agosto, durante jogo contra o .

Na última semana, o camisa 10 chegou a treinar com o restante do grupo, ainda usando uma proteção no braço, e animou a torcida sobre a possibilidade de estar disponível para encarar a LDU, mas acabou ficando de fora.

Então, neste domingo, o jogador publicou uma série de vídeos nos Stories, do Instagram, em uma reunião com alguns amigos, tocando instrumentos de percussão com bastante empolgação, e justamente com o braço que se recupera da fratura, revoltando parte da torcida.

Além de estar arriscando a recuperação da fratura, ele aparece nos vídeos sem máscara, o que também pegou mal entre os torcedores.

Muitos lembraram das palavras de Dani Alves sobre a gravidade da pandemia e seu discurso após a saída de alguns jogadores, como Alexandre Pato, quando disse que no São Paulo não havia espaço para vaidades.

Confira a reação da torcida Tricolor:

"Somos mais que uma equipe de titulares e reservas, somos um grupo compromissado com o nosso objetivo..... um grupo unido poder ser vencido, mas jamais será derrotado.



Nada distrae, nada desviará o foco do dia a dia.



Palavras de Daniel Alves em seu face (já esqueceu 22-08). pic.twitter.com/rTBqG3bxrt — Marcelo Martins (@tchelo_spfc) September 21, 2020

Torcida: "O braço do Daniel Alves deve ta lesionado ainda, nem vai poder ir pro jogo terça, melhoras no tratamento, tomara que dê tudo certo pra ele, #ForçaDani 🙏"



Daniel Alves: pic.twitter.com/d2PpQjIOrR — Filipe Moreira 🇾🇪 (@FilipeMoreeeira) September 21, 2020

Barrado ou não pelo DM do clube eu acho que vc no mínimo tem que ter bom senso e ter respeito pela instituição e por seus companheiros. O time não vem bem, tem um jogo importante AMANHÃ, não é hora de tu dar uma de pagodeiro em roda de amigo. Sim, Daniel Alves, tô falando de vc ! — miih 🇾🇪🤡 (@ynairim_) September 21, 2020

Torcida do São Paulo vendo Daniel Alves tocando com o braço que lesionou mas não pode jogar pic.twitter.com/UICsY7gxrF — ROJAS M1L GR4U 18/45 🇾🇪 (@ROJASM1LGR4U) September 21, 2020

O vídeo de hoje do Daniel Alves fazendo batucada com o braço recém fraturado e ainda não totalmente recuperado mostra bem o que é o São Paulo hoje. O Juvenal fez um monte de besteira, mas duvido que isso aconteceria na época dele. Hoje o cara faz o q quer e nada acontece. — Marcelo Prado (@marceloprado) September 21, 2020

"Ou criamos uma consciência e somos profissionais ou é uma perda de tempo o que estamos fazendo!

Se é a vida o mais importante, então o resto não tem sentido!

!Obrigado por nada!"



- Daniel Alves pic.twitter.com/37OQoezVeH — mefius (@barrapaiva) September 21, 2020

O bracinho tá bom já pelo visto.

Vacinadinho contra corona.



Pronto pro jogo contra a LDU.

Gostamos assim. — Thales Mascarenhas (@Thalespetacular) September 21, 2020