Daniel Alves de volta ao Barcelona? "Se precisarem, é só me ligar"

Sem clube após deixar o São Paulo, o lateral abre as portas para um possível retorno ao Camp Nou, onde atuou por oito anos

Uma das lendas recentes do Barcelona deixou as portas abertas para um possível retorno ao clube catalão. Daniel Alves, que brilhou por oito anos com a camisa azul e grená, está sem clube e não se opõe a uma volta para o Camp Nou.

O lateral direito deve voltar a atuar apenas em 2022 por opção própria. Após a rescisão de contrato com o São Paulo, Dani Alves foi cogitado em alguns clubes do futebol brasileiro e de outros países, mas optou por um período longe dos gramados. No entanto, uma ligação do Barcelona pode mudar tudo.

"Se o Barcelona achar que precisa de mim, é só me ligar", afirmou o brasileiro em entrevista ao Sport, da Espanha. "Ainda acho que posso contribuir em qualquer lugar, mas ainda mais no Barça, que tem muitos jovens jogadores agora".

"Eu sempre disse que deixei o clube porque vi que as coisas não eram como pensei que deveriam ser. Você nunca quer ver as coisas que aconteceram desde minha saída", lembrando que Dani Alves deixou o Camp Nou em 2016. "Eu digo que quando o Barça precisar de mim e me quiser, estarei a disposição independentemente de onde eu estiver".

Aos 38 anos, o lateral confirmou que ainda não tem planos para se aposentar do futebol e mesmo com este período sem clube, ele quer retornar aos campos e brigar por grandes objetivos.

"Eu sempre busco um clube que me permita competir com os melhores, brigar por títulos e ser decisivo. Não considero outro cenário que não seja esse".