Flamengo, Fluminense, Inter e Athletico-PR mostram interesse na contratação de Daniel Alves

O lateral-direito deixou o São Paulo e está na mira de outros gigantes do futebol brasileiro

Quatro clubes brasileiros estão interessados na contratação de Daniel Alves, que recentemente rescindiu o contrato com o São Paulo. Internacional, Athletico-PR, Flamengo e Fluminense desejam contar com o experiente jogador.

A direção do Internacional trabalha em sigilo absoluto e já teria enviado uma proposta para o vitorioso lateral-direito.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Os valores são semelhantes ao que ganha Taison, a maior contratação da gestão do presidente Alessandro Barcelos. O dirigente assumiu a cadeira principal do clube em janeiro deste ano.

O contrato oferecido é até o final de 2022, com salário de 500 mil reais por mês, que pode chegar a 650 mil caso Daniel Alves atinja metas que serão estabelecidas em contrato.

O assunto é tratado com muita cautela pelos lados do Beira-Rio. A reportagem da Goal entrou em contato com o vice de futebol do Inter, que teceu elogios ao jogador, mas disse desconhecer sobre a possibilidade do Inter contratar o lateral.

“É um excelente jogador, mesmo com 38 anos ele é um atleta que se cuida, ele lembra o Zé Roberto (ex-meia do Palmeiras que jogou até os 40 anos). É uma liderança positiva dentro do grupo. Seria um belo reforço, mas tem um salário muito alto. Acho que assim fica inviável”, destacou Emílio Papaléo, vice de futebol do Inter.

A direção do Inter espera a resposta até a quarta-feira (22). Os dirigentes sabem que existe uma concorrência forte no mercado brasileiro.

Fluminense e Athlético-PR também demonstraram interesse em contar com Daniel Alves. A proposta do Tricolor carioca foi de 800 mil reais, maior que a do Inter, e o Rubro-Negro paranaense também entrou forte na briga, já com proposta concreta pelo jogador.

Ainda segundo apurado pela Goal, o Flamengo também tem interesse no jogador. O clube carioca, porém, não pretende formalizar proposta pelo atleta por enquanto. O Flamengo não deseja entrar em disputa com os concorrentes. Caso Daniel Alves manifeste o interesse em fechar com o Flamengo, o clube rubro-negro apresentará a oferta.