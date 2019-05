Dani Alves será capitão da Seleção na Copa América

Braçadeira não será vestida por Neymar na competição que ocorre em solo brasileiro

Acabou a dúvida. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou nesta segunda-feira (27) em seu site oficial que o lateral direito Daniel Alves será o capitão da Seleção na disputa da .

A braçadeira vinha sendo trajada por Neymar nas partidas realizadas desde a de 2018. Segundo a CBF, o técnico Tite conversou com o atacante sobre a mudança no último sábado, um dia antes de anunciar a decisão a Dani Alves.

Era esperado que o lateral fosse o capitão brasileiro no Mundial da , mas uma lesão no joelho tirou o jogador do torneio. Dani Alves tem 138 convocações e venceu a Copa América de 2007 e as Copas das Confederações de 2009 e 2013 com a Seleção.

O próximo compromisso do é um amistoso contra o em 5 de junho. A estreia na Copa América será contra a no dia 14, uma sexta-feira, às 21h30, no Morumbi.