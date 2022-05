Dani Alves apresenta instituto que fundou em encontro com o Papa

Daniel Alves e Ronaldinho Gaúcho foram recebidos, nessa quinta-feira (19), em cerimônia pelo Papa Francisco, no Vaticano.

Daniel Alves, que foi convocado para amistosos da seleção brasileira em junho, aproveitou o encontro para apresentar o instituto que fundou, conforme apurado pela GOAL.

O trabalho, atualmente, tem 400 crianças sendo atendidas nas unidades de Salvador e do município de Lauro de Freitas, também na Bahia. Os dois espaços abrirão mais 400 vagas para atender crianças e adolescentes.

A criação do Instituto Daniel Alves demonstra a vontade do jogador do Barcelona, que nasceu no estado e quer contribuir para a formação de jovens.

O Instituto Daniel Alves atende crianças e jovens em situação de vulnerabilidade social e oferece aulas gratuitas de iniciação esportiva.

O executivo do projeto, Maurício Carlos dos Santos, comemora o crescimento no atendimento e ressalta que a ideia é desenvolver atividades esportivas nas unidades, além de buscar novas parcerias privadas para crescer ainda mais o atendimento que é possibilitado pelo instituto.

"Temos à disposição o conhecimento e a vontade de ajudar esses meninos e meninas a ter maiores oportunidades em suas vidas. É isso o que Daniel nos deu como missão. Então é focar na estruturação do projeto e buscar sempre aumentar nossa capacidade de gerar novas vagas e ampliar nossos atendimentos", destaca Maurício Santos.

"Não é apenas fazer um trabalho com os adolescentes e tê-los no Instituto [Daniel Alves] para que eles ocupem seu tempo e sim que verdadeiramente isso possa gerar uma melhora no aprendizado e consequentemente acensão social, além da formação do indivíduo, é como vamos trabalhar sempre", acrescentou.

As crianças também têm acesso a sala de informática, estúdio de transmissão, aulas de reforço, nutrição, assistência social e ensino de idiomas.