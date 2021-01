D'Alessandro, agora no Nacional, vai jogar a Libertadores 2021?

O ídolo do Internacional acertou contrato de uma temporada com um dos gigantes do continente

Andrés D’Alessandro deixou o após mais de uma década de serviços prestados à camisa colorada. Agora em 2021, o argentino de 39 anos fechou contrato com outro gigante sul-americano: até o final de 2021, D’Ale será jogador do .

"Alguns dias atrás, terminei uma das passagens mais importantes da minha vida depois de 12 anos no . Agora, a história deve seguir. Minha história deve seguir. Encontrei meu novo desafio. Hora de virar a página. Posso dizer que encontrei meu novo desafio. Sabia que tinha de estar em outro clube cheio de glórias e assim será", disse o meia no vídeo de apresentação divulgado pelo clube uruguaio.

"Para um esportista, o Nacional tem tudo. Três títulos da América e do Mundo. Mais de 100 anos de vida e o estádio onde começou as histórias da Copa. Além disso, uma torcida fantástica. Esse é meu novo capítulo", completou.

Além da curiosidade para ver como D’Alessandro irá se comportar no futebol uruguaio, outro questionamento natural é buscar saber se o seu novo clube é um dos 29 que já se garantiram na próxima edição, a 2021, da da América.

🖊️De puño y letra:

“Cumpliré un sueño profesional y lo daré todo. Con respeto, compromiso y dedicación para hacer todavía más grande al Decano del fútbol uruguayo” - Andrés D’Alessandro

¡Bienvenido a casa @dale10! #DaleBolso#Dale10EnNacional pic.twitter.com/4beRvMfDLS — Nacional (@Nacional) January 4, 2021

Mas apesar de ser figurinha carimbada no torneio, sendo inclusive o clube com mais participações no total e de forma consecutiva no torneio continental, o Nacional ainda não carimbou sua vaga para a edição 2021 da Libertadores. A bem da verdade, nenhuma equipe uruguaia já garantiu seu lugar.

Isso porque as quatro vagas destinadas ao país são divididas da seguinte forma: ao campeão uruguaio de 2020, ao vice e aos clubes que somarem as 3ª e 4ª melhores pontuações na temporada de 2020. O título uruguaio é decidido entre os campeões do torneio Apertura e Clausura. Vice no primeiro deles, sendo derrotado pelo Rentistas, o Nacional vai enfrentar o Montevideo Wanderers na decisão do Clausura.