Dá para se virar sem Sergio Ramos? Os números do Real Madrid sem seu capitão

Suspenso, Ramos não estará em campo contra o Manchester City, no retorno da Liga dos Campeões; retrospecto sem o capitão não é bom

Após superar um Barcelona em crise para ficar com o título de LaLiga, o volta suas atenções para o retorno da Champions League. Para seguir na competição, o clube merengue tem uma tarefa difícil pela frente, passar pelo de Pep Guardiola. Mas além do confronto em si, a equipe de Zidane terá que conseguir a classificação sem Sérgio Ramos, seu grande nome desde o retorno do futebol.

Depois de perder para o City por 2 a 1, com atuação fantástica de De Bruyne, o Real precisa vencer o jogo de volta, na próxima sesta-feira (7), por pelo menos dois gols de diferença para garantir um lugar nas quartas de final da competição. E terá que realizar o feito sem o zagueiro, expulso após cometer falta em Gabriel Jesus na partida de ida.

Com isso, Zidane perde seu capitão, o líder do elenco, o grande goleador da equipe desde o retorno do futebol e um dos jogadores mais experientes do elenco, principalmente quando o assunto é a Liga dos Campeões - Ramos é o jogador da equipe com mais partidas disputadas pela UCL, 124, com 53 delas em fases de mata-mata.

Além disso, a falta de Ramos certamente será sentida pelos gols do zagueiro. Desde o retorno do futebol ele foi o jogador mais decisivo na reta final de LaLiga, batendo diversas marcas pelo clube. Ele também é o terceiro jogador do elenco com mais gols na Liga dos Campeões, com 13 tentos, atrás apenas de Benzema e Bale, com 52 e 16, respectivamente.

Mas além dos gols marcados, Ramos é ainda mais importante quando o assunto é tomar gols. Na Champions, o Real tem médias de um gol sofrido por partida quando o capitão está em campo, mas esse número aumenta para 1,4 sem sua presença.

Sabendo que o Madrid tem que ganhar por dois gols de diferença para garantir a classificação e que o adversário é o Manchester City de Pep Guardiola, um dos melhores ataques da Europa, a situação se torna ainda mais complicada.

Por fim, o retrospecto também não ajuda muito. Desde que Sérgio Ramos chegou ao clube, os merengues disputaram 59 partidas eliminatórias pela Liga dos Campeões. Dessas, o zagueiro não esteve presente em seis duelos, dos quais o Real foi derrotado em metade, sofrendo pelo menos três gols em cada: 4 a 1 para o (2018/19), 3 a 1 para a (2017/18) e 3 a 2 para o (2012/13).

Dessas três derrotas, apenas a primeira foi suficiente para eliminar o clube espanhol. Nas outras duas, mesmo com o resultado negativo a equipe conseguiu se classificar.

Agora, resta esperar para saber o tamanho do impacto que a ausência de Sérgio Ramos causará na equipe. Do outro lado, o Manchester City conta com um dos ataques mais poderosos da Europa e vai com tudo para levar seu primeiro título de Liga dos Campeões.