Sérgio Ramos: mais gols do que Iniesta, Busquets e Puyol juntos pelo Barça

Zagueiro artilheiro chegou a 92 gols com a camisa do Real Madrid, mais do que trio histórico do Barcelona combinado

Sérgio Ramos não cansa de marcar gols e colocar seu nome cada vez mais na história do Real Madrid. No último domingo, na vitória diante do Eibar, o camisa 4 balançou as redes mais uma vez, ao melhor estilo centroavante, completando passe de Hazard. Com o tento, ele chegou a incríveis 92 gols pelo , ultrapassando Iniesta, Busquets e Puyol somados pelo .

Quer ver o melhor do futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN com um mês grátis!

A marca foi alcançada após 641 partidas com a camisa merengue, o que lhe rende uma média de 0,14 gol por jogo pelo Real, mesmo sendo zagueiro. A marca impressiona, principalmente ao ser comparada com o trio histórico do Barcelona.

Mais times

Andrés Iniesta, meia ofensivo extremamente habilidoso e inteligente, foi pilar central da lendária equipe de Guardiola de 2009 e da seleção espanhola campeã do mundo em 2010. Pelo Barcelona, o eterno camisa 6 marcou 57 vezes em 674 jogos, média de 0,08 gol por jogo.

Sergio Busquets não é tão ofensivo como Iniesta e tem mais preocupações defensivas dentro de campo, mas também foi sem dúvida um dos principais jogadores espanhóis da última década. Ao longo de suas 12 temporadas pelo Barça, o volante balançou as redes apenas 15 vezes em 569 jogos, média de pouco mais de 0,02.

O terceiro membro é Carles Puyol, outra lenda culé. Parceiro de Sérgio Ramos na zaga da seleção espanhola durante muitos anos, Puyol sempre foi conhecido por sua força física e por sua boa impulsão em lances de bola parada. Pelo clube catalão, ele marcou 19 gols em 593 partidas, média de 0,03.

Isso significa que somadas, as três lendas balançaram as redes 91 vezes pelo Barcelona, contra os 92 gols de Sérgio Ramos sozinho pelo Real.

Pela seleção da Espanha, o defensor também leva vantagem. Ele marcou sozinho 21 vezes, contra 14 tentos de Iniesta, três de Puyol e dois de Busquets, totalizando 19 gols somados.

Sem a presença de Cristiano Ronaldo no Real Madrid, o camisa 4 se torna cada vez mais importante. Nesta temporada, ele é o vice-artilheiro da equipe, com oito gols, atrás apenas do centroavante Karim Benzema, com 19 tentos.

O capitão merengue, que iniciou a carreira como lateral direito e foi deslocado para a zaga, se aperfeiçoou nas subidas ao ataque, principalmente em lances de bola parada, com impulsão impressionante e uma precisão de cabeça de dar inveja a muitos atacantes. Além disso, se tornou um grande batedor de pênaltis e faltas.

Mais artigos abaixo

Na carreira, ele chegou a 97 gols por clubes - cinco deles pelo , onde iniciou sua carreira - e 118 no total, em 888 jogos.

Com a volta do Campeonato Espanhol, os gols de Sérgio Ramos serão importantíssimos para o Real seguir vivo na briga pelo título. No momento, o clube merengue ocupa a segunda posição na tabela, dois pontos atrás do líder Barcelona.