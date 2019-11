Da glória no Athletico até o Corinthians: a história de Tiago Nunes

A Goal conta tudo sobre Tiago Nunes, o novo técnico do Corinthians: carreira, títulos, estilo de jogo, e muito mais!

Antes de chegar na glória de ser anunciado como o treinador do Corinthians, Tiago Nunes era um andarilho do futebol. Formado em educação física, teve sua primeira oportunidade como treinador em 2005, no São Luiz, na segunda divisão do Rio Grande do Sul, e só foi conquistar seu primeiro título em 2010, um campeonato acriano, pelo Rio Branco.

Foi demitido do Nacional do Amazonas em 2011, na , treinou o Bagé, da terceira divisão gaúcha, em 2012, e ficou por seis anos treinando equipes juniores, pelo afora: Brasília, Ferroviária, , -PR, enquanto tentava ser treinador profissional em equipes menores.

Com passagens por inúmeros clubes, Nunes rodou o Brasil aplicando tudo o que pensa sobre futebol. Agora, depois de se consolidar como o maior técnico da história do Athletico-PR, assume o como um treinador superstar, muito pedido pela torcida e com um salário exorbitante. Mas nem sempre foi assim.

A Goal preparou uma nota para você saber tudo sobre a carreira de Tiago Nunes, o mais novo treinador do Corinthians. Confira:

Quais os números de Tiago Nunes como treinador?

Os números de Tiago Nunes em seus dois trabalhos mais recentes são muito bons, mostrando um técnico em ascensão na carreira. Para restringir o campo de pesquisa, usamos apenas os dados das passagens do treinador por e , os dois últimos clubes por onde passou. Confira:

CLUBE JOGOS VITÓRIAS EMPATES DERROTAS GOLS MARCADOS GOLS SOFRIDOS Veranópolis 13 3 6 4 9 15 Athletico-PR 102 53 24 25 154 81 TOTAL 115 56 30 29 163 96

No Veranópolis, Tiago Nunes teve um aproveitamento pior, sim, mas ele chegou numa equipe mais frágil, que não tinha expectativa nenhuma na temporada. No entanto, o clube ficou em quinto lugar na primeira fase do Gaúchão, se classificou com sobras para as quartas-de-final, onde deu azar de cair contra o Grêmio e ser eliminado.

Por quais clubes Tiago Nunes já passou?

ESTADO CLUBE CARGO ANO DIVISÃO MAIS ALTA RS Inter de Santa Maria Preparador Físico 2003 2ª Divisão Gaúcha SC Camponovense Preparador Físico 2003 2ª Divisão Catarinense RS São Luiz Preparador Físico/Técnico 2004-05 2ª Divisão Gaúcha RS São Luiz Técnico 2006 1ª Divisão Gaúcha RS Santo Ângelo Preparador Físico 2006 2ª Divisão Gaúcha RS Preparador Físico 2006 2ª Divisão Gaúcha RS São Luiz Preparador Físico 2007 1ª Divisão Gaúcha MA Bacabal Preparador Físico 2007 1ª Divisão Maranhense MT Preparador Físico 2007 1ª Divisão Mato-Grossense GO Novo Horizonte Preparador Físico 2008 1ª Divisão Goiana MT Luverdense Técnico 2009 do Brasileirão AC Rio Branco Técnico/Assistente Técnico 2010 Série C do Brasileirão RS Sapucaiense Técnico 2011 2ª Divisão Gaúcha AM Nacional Técnico 2011 Série D do Brasileirão RS Riograndense Técnico 2012 Divisão de Acesso Gaúcha RS Bagé Técnico 2012 2ª Divisão Gaúcha RS União Frederiquense Técnico 2013 2ª Divisão Gaúcha PR Técnico 2013 2ª Divisão Paranaense RS Grêmio sub-16 Técnico 2013 Gaúcho sub-15 RS Juventude sub-20 Técnico 2014-15 Gaúcho sub-20 DF Brasília sub-20 Técnico 2015 sub-20 SP Ferroviária sub-20 Técnico 2016 Paulista sub-20 RS Técnico 2016 Série D do Brasileirão RS Veranópolis Técnico 2017 1ª Divisão Gaúcha PR Athletico-PR sub-20 Técnico 2017 Paranaense sub-20 RS Athletico-PR sub-23 Técnico 2018 RS Athletico-PR Técnico 2018-19 Série A do Brasileirão SP Corinthians Técnico 2019 Série A do Brasileirão

Desde que Tiago Nunes entrou no futebol, em 2003, ele já passou por 23 clubes de dez estados diferentes.

Quais títulos Tiago Nunes já conquistou?

Tiago Nunes tem sete títulos conquistados como treinador de futebol profissional. Segue a lista:

Esporte Clube São Luiz

de Futebol - Divisão de Acesso (2005)

Luverdense Esporte Clube

Campeonato Mato-Grossense (2009)

Rio Branco

Campeonato Acreano (2010)

Athletico Paranaense

(2018)

Copa Sul-Americana (2018)

Levain Cup (2019)

(2019)

Qual o estilo de jogo de Tiago Nunes?

Mesmo Tiago Nunes tendo raízes gaúchas como Tite, Mano Menezes e Felipão, o novo treinador do Corinthians tem um estilo de jogo muito diferentes dos outros técnicos citados, ou até mesmo de Fábio Carille, ex-comandante do .

O treinador chamou a atenção de Grêmio e Athletico-PR no Veranópolis, em 2017, quando conseguiu, com um elenco modestíssimo, classificar o time para as quartas-de-final do . Após o término da competição, Nunes aceitou a proposta do clube paranaense e foi treinar o sub-20 do Furacão.

Foi no Athletico-PR que Tiago Nunes conseguiu se destacar usando seu próprio estilo de jogo. Após a demissão de Fernando Diniz, o treinador gaúcho teve a oportunidade de ser o comandante do elenco profissional do Furacão e não decepcionou.

Com um estilo de jogo ofensivo, mas que não abria mão de defender quando necessário, Tiago Nunes montou um Athletico-PR que se destacava pela competitivade, superioridade númerica em vários setores do campo e ataque pelos flancos.

No entanto, Tiago Nunes não fica preso a um esquema tático, ele se adapta conforme o jogo vai mostrando o caminho. Contra o de Jorge Jesus, nas quartas-de-final da Copa do Brasil, por exemplo, o treinador deu a bola ao Fla, e colocou Rony e Cirino como pontas-de-lança, aproveitando a linha alta da defesa do Mengão, tendo sucesso.

O que não muda em seu trabalho é a vontade de vencer e de sempre procurar um futebol ofensivo, tendo a bola ou não. Em seu primeiro ano com Athletico, aproveitou o melhor do trabalho de Diniz, mas deu sua própria cara ao time. No Corinthians, pode aproveitar partes do trabalho de Carille, mas significa uma ruptura total no futebol defensivo do Timão nos últimos anos.