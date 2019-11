Tiago Nunes é o desejo do Corinthians para 2020; Sylvinho é o plano B

Atual treinador do Athletico Paranaense tem contrato apenas até o fim do ano e ainda não definiu o futuro

O tem um favorito para assumir o posto deixado por Fábio Carille, que foi demitido logo após a derrota por 4 a 1 para o Flamengo, neste domingo, no Maracanã. Trata-se de Tiago Nunes, que tem contrato apenas até o fim do ano com o Paranaense e, sabe a Goal, já foi procurado nos últimos dias pelo .

Acompanhe o Corinthians no NBB ao vivo no DAZN! Acesse o DAZN e ganhe um mês grátis!

Mais artigos abaixo

A ideia de trazer Nunes para 2020, na verdade, está sendo discutida há semanas no bastidores do clube alvinegro, que ainda vê Sylvinho, que caiu recentemente no , como plano B.

No mês passado, o português Leonardo Jardim, que está em baixa no , na , chegou a ser ofercido ao Corinthians, por intermédio do empresário Fernando Garcia. O nome agradou, mas os valores assustaram.