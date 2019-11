Estilo à parte, Tiago Nunes é ótimo ânimo contra a apatia do Corinthians atual

Jovem treinador, que fez história no Athletico, inicia 2020 com missão de liderar um Timão de frustrações recorrentes

A melhor notícia para o torcedor do sobre Tiago Nunes, anunciado oficialmente como novo técnico da equipe para a temporada 2020, é a busca por protagonismo. Além da discussão sobre modelos de jogo e as formas de posicionar o time em campo, o jovem treinador fez um ótimo trabalho ao tornar o -PR um ator principal dos jogos, inclusive internacionalmente.

Foi assim nas duas goleadas na fase de grupos da Libertadores, atropelando o Jorge Wilstermann e o Boca Juniors em Curitiba - ainda que depois caísse para o mesmo Boca. Foi assim também em dois duelos mais recentes pela Copa do , amassando o antes de reverter o confronto semifinal nos pênaltis e depois dominando o humor das finais contra o .

Nesta vontade de ser grande, forjou um time notável. e Bruno Guimarães foram à seleção brasileira e Renan Lodi logo virou titular do . O lance de Cirino em Porto Alegre, na finalíssima contra o Inter, entrou na memória. Os olhos dos torcedores e da crítica saíram um pouco do tradicional grupo dos 12 gigantes para abrir um espaço ao time da capital paranaense.

Este parece ser o grande contraste com o Corinthians deste ano, com tanta dificuldade de render um momento para sempre. Depois do tricampeonato estadual, quando o próprio técnico Fábio Carille admitiu que a taça veio com pouquíssimo futebol, o time paulista não conseguiu dar esse passo adiante nos principais confrontos. Assim, perdeu para o em casa quando a recebeu os times da Libertadores; assim também viu o jogar melhor e vencer bem em Itaquera abrindo as semifinais da . Nos dias grandes, foi coadjuvante.

E talvez a síntese entre a fase de ambos tenha sido o próprio encontro em , há menos de um mês. O Athletico fez um primeiro tempo digno de seus melhores momentos, teve amplo domínio da posse de bola, subiu a marcação, perdeu chances incríveis dentro da área, podia mesmo abrir uma goleada. O Corinthians, espetando na bola parada, igualou em 2 a 2. De um lado a capacidade atleticana de dominar o rival, de outro essa maneira corintiana de conseguir resultados mesmo numa jornada pouco inspirada.

Enfim, Tiago Nunes soa como o ar fresco ideal, a injeção de adrenalina, motivação e repertório que um grande desmotivado (palavras do próprio ex-técnico) precisa para o ano que vem. A grande dúvida é se irá simbolizar de fato uma ruptura com o estilo do ciclo vitorioso recente do Corinthians, ou se será levado a jogar de uma forma mais alvinegra, afinal o próprio Athletico também sabe, e soube, baixar a marcação e fazer um jogo mais direto.

De toda forma, a sensação é de um casamento propício. O salto profissional de Tiago, cuja curta carreira é sucesso e unanimidade em sua única casa até aqui, o faz chegar com respaldo num gigante buscando novas formas de ser feliz. Diante da apatia do Corinthians atual, um novo ânimo. Um técnico com fome para um clube precisando de uma dose a mais de apetite.