Olá, leitor! Você passa a acompanhar por aqui todos os principais lances que rolarem no Beira-Rio para x , e no Maracanã, para x -PR! A bola rola às 21h30, do horário de Brasília

As quatro equipes disputam as duas vagas restantes nas semifinais da Copa do Brasil 2019 - , , e começaram seus embates mais cedo, às 19h15...