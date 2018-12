Sul-Americana: Campeão, Atlético-PR registra maior público da história na Arena da Baixada

Mais de 40 mil torcedores presenciaram a inédita conquista continental do Furacão

O título da Copa Sul-Americana 2018 não foi a única marca histórica conquistada pelo Atlético Paranaense nesta quarta-feira (12): com casa cheia, o clube também registrou o maior público da Arena da Baixada, com 40.263 presentes para acompanhar uma noite única na história rubro-negra.

O recorde de lotação anterior sequer envolveu o Furacão, mas sim o rival Paraná, que mandou seu duelo diante do Internacional em outubro de 2017, pela Série B, na casa atleticana, levando 39.414 torcedores ao confronto. O maior registro envolvendo os atuais campeões da Sul-Americana aconteceu em 2016, no empate sem gols com o Flamengo, na rodada final do Brasileirão: 38.020 espectadores.

Atualmente, a Arena da Baixada registra uma capacidade máxima de 43 mil espectadores para jogos de futebol, conforme informa seu site oficial.