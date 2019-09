Tiago Nunes agradece chance dada pelo Athletico e nega ser o maior técnico do clube

O treinador comemorou a estrutura e oportunidade dadas pelo clube, campeão da Copa do Brasil

Em menos de dois anos no comando do time profissional do -PR, Tiago Nunes já conquistou dois títulos de grande importância: em 2018 foi a Sul-Americana, e na última quarta-feira (18) pôde comemorar a Copa do após vitória por 2 a 1 sobre o .

Aos 39 anos, o técnico é uma das boas notícias no futebol brasileiro. E em meio às comemorações pela conquista, agradeceu estar em um clube que dá oportunidades a quem está lá dentro. Exatamente por isso, fez questão de não se considerar o maior técnico na história do Furacão – citando Geninho, técnico campeão brasileiro pelo clube em 2001.

“Estou muitos anos no futebol. As pessoas pensam que eu iniciei agora. Estou há 19 temporadas trabalhando muito para me qualificar e conquistar grandes resultados. Quem bom que tive a sorte e a benção de estar em um clube que oportuniza, com uma geração de jogadores com muita fome. Tudo conspirou a favor. O céu é o limite. O futebol é a coisa mais importante das menos importantes”, disse em sua entrevista coletiva.

“Este momento é muito importante, no momento eu tenho entregue os resultados que o clube quer. Mas muito porque outros passaram antes de mim e fizeram acontecer”, completou.