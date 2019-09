CSA x Ceará: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes jogam pela 20ª rodada do Brasileirão neste domingo (22); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Embalado com a boa sequência no Brasileirão, o recebe neste domingo (22), o Ceará pela 20ª rodada da competição nacional. O duelo será transmitido ao vivo na TV Gazeta e no Premiere. Aqui, na Goal, o torcedor também poderá acompanhar em tempo real, lance a lance.

Veja informações da partida!

JOGO CSA x Ceará DATA Domingo, 22 de setembro LOCAL Rei Pelé - Maceió, BRA HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE ASSISTIR?

A partida terá transmissão ao vivo na TV Gazeta e no Premiere. Aqui, na Goal, o torcedor também poderá acompanhar o duelo em tempo real, com narração lance a lance .

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

CSA

Escalação do CSA: Jordi; Dawhan, Alan Costa, Luciano Castan e Carlinhos; Naldo, João Vitor, Jonatán Gomez e Apodi; Héctor Bustamante e Alecsandro

CEARÁ

Provável escalação do Ceará: Diogo Silva, Cristovam, Valdo, Tiago Alves, João Lucas, Fabinho, Ricardinho (Pedro Ken), Thiago Galhardo, Lima, Leandro Carvalho e Felippe Cardoso.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CSA

JOGO CAMPEONATO DATA CSA 2 x 0 Brasileirão 08/09/2019 1 x 1 CSA Brasileirão 15/09/2019

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x CSA Brasileirão 26/09/2019 19h15 (de Brasília) x CSA Brasileirão 29/09/2019 16h (de Brasília)

CEARÁ

JOGO CAMPEONATO DATA 2 x 2 Ceará Brasileirão 07/09/2019 Ceará 0 x 0 Brasileirão 14/09/2019

Próximas partidas