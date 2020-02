CSA x Bahia: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (19), pela 5ª rodada da Copa do Nordeste; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Estádio Rei Pelé vai receber x , pela quinta rodada da , na quarta-feira (19), às 19h30. A partida terá transmissão ao vivo pelo streaming por assinatura, LiveFC, dono dos direitos do campeonato. Na Goal você acompanha a partida minuto a minuto em tempo real, clicando aqui !

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO CSA x Bahia DATA Quarta-feira, 19 de fevereiro de 2020 LOCAL Estádio Rei Pelé - Maceió, BRA HORÁRIO 19h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Francisco Cedrim/RCortez/CSA

O duelo será transmitido ao vivo pelo LiveFC, serviço de streaming por assinatura que detém os direitos da competição. Na Goal você acompanha a partida minuto a minuto em tempo real, clicando aqui!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Os dois times vivem momentos bem distintos na competição. Enquanto os donos da casa estão na lanterna do Grupo B da Copa do Nordeste, o Bahia é o terceiro colocado do Grupo A e está a um passo da segunda fase da após golear o por 3 a 0 na Fonte Nova.

Provável escalação do CSA: Thiago Rodrigues; Diego Renan, Lucas Dias, Luciano Castan, Rafinha; Yago, Geovane, Richard Franco; Allano, Diego Maurício, Rodrigo Pimpão.

Provável escalação do Bahia: Anderson, João Pedro, Lucas Fonseca, Juninho e Juninho Capixaba; Gregore, Flávio e Daniel (Rossi); Élber, Clayson e Gilberto.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CSA

JOGO CAMPEONATO DATA CSA 1 x 1 CSE Campeonato Alagoano 13 de fevereiro CSA 0 x 1 -PE Copa do Nordeste 16 de fevereiro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Murici x CSA Campeonato Alagoano 22 de fevereiro 17h (de Brasília) x CSA Copa do Nordeste 03 de março 1h (de Brasília)

BAHIA

JOGO CAMPEONATO DATA Bahia 3 x 0 Nacional-PAR Copa Sul-Americana 12 de fevereiro Ceará 2 x 2 Bahia Copa do Nordeste 15 de fevereiro

Próximas partidas