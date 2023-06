CSA x Manaus ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série C

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (8), pela sétima rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

CSA e Manaus se enfrentam na tarde desta quinta-feira (8), às 20h (de Brasília), no Estádio Rei Pelé, em Maceió, pela sétima rodada da Série C. A partida terá transmissão ao vivo do DAZN e do Nosso Futebol, no streaming.

Brigando para se manter no G-8, o CSA, com nove pontos, busca manter a sequência invicta na Série C. A equipe soma três empates e duas vitórias nos últimos cinco jogos, enquanto o Manaus, também com nove pontos, vem de vitória sobre o Volta Redonda por 1 a 0.

"A gente vem trabalhando forte e se cobrando muito para conseguir transferir para os jogos fora de casa o que a gente vem conseguindo fazer dentro de casa. Sabemos que vai ser um jogo muito difícil contra o CSA. Eles tem uma torcida que apoia bastante", afirmou Douglas, zagueiro do Manaus.

As equipes se enfrentaram somente uma vez até o momento. No confronto, que aconteceu em 2018, o CSA eliminou o rival após o empate por 2 a 2 na Copa do Brasil.

Prováveis escalações

CSA: Dalberson; Everton Silva, Paulo César, Rafael Forster e Ernandes; Moisés, Cedric e Tomas Bastos; Robinho, Iago Teles (Rodolfo ou Almir Luan) e Gabriel Taliari. Técnico: Vinícius Bergantin.

Manaus: Reynaldo; Lucas Mota, Douglas, Bruno Bispo e Renan Luis; Gilson Alves, Felipe Baiano e Gabriel Correia (Gabriel Lima); Johnatan Cardoso, Franklin e Henan. Técnico: Higo Magalhães.

Desfalques

CSA

Ednei está com lesão muscular.

Manaus

Sem desfalques confirmados.

Quando é?