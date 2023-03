CSA x CRB ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Copa do Nordeste

Equipes entram em campo neste sábado (4), pela quarta rodada do Nordestão; veja como acompanhar na TV e na internet

Fim de semana de clássicos na Copa do Nordeste! CSA e CRB se enfrentam na tarde deste sábado (4), no estádio Rei Pelé, às 17h30 (de Brasília), pela sexta rodada. A partida terá transmissão ao vivo do canal Nosso Futebol, na TV fechada, e do OneFootball, no streaming.

Terceiro colocado do grupo A com 9 pontos, o CRB conta com o apoio de sua torcida para ganhar o dérbi e ficar perto da vaga à próxima fase. O time vem de empate fora de casa no jogo passado.

Já o CSA está na quinta posição do grupo B com 6 pontos e sabe que precisa ganhar para não ficar distante de uma possível classificação. A equipe empatou na rodada anterior e não tem desfalques confirmados.

Prováveis escalações

Escalação do CSA: Dalberson; Celsinho, Paulo César, Xandão e Pará; Tomás Bastos, Bruno Matias e Almir; Kaio Nunes, João Felipe e Geovane.

Escalação do CRB: Diogo Silva; Matheus Ribeiro, Gum, Fábio Alemão e Guilherme Romão; Rafael Longuine, Juninho Valoura e Falcão; Anselmo Ramon, Mike e Copete.

Desfalques

CSA

Sem desfalques confirmados.

CRB

Sem desfalques confirmados.

Quando é?