CSA x Confiança ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série C

Equipes estreiam na Série C nesta quinta-feira (4), no Estádio Rei Pelé; veja como acompanhar na TV e na internet

CSA e Confiança se enfrentam na noite desta quinta-feira (4), às 18h (de Brasília), no Estádio Rei Pelé, pela primeira rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Nosso Futebol, no pay-per-view.

O CSA chega para a estreia da Série C vindo de um início de temporada irregular. Na Copa do Nordeste, a equipe ficou na lanterna de seu grupo, enquanto no Alagoano também parou na fase de grupos, não se classificando para as semifinais. Na Copa do Brasil, o Azulão do Mutange foi eliminado para o Internacional, na terceira fase da competição.

Do outro lado, o Confiança também vem de um início irregular de temporada. A equipe foi eliminada na Pré-Copa do Nordeste, e não chegou a disputar a fase de grupos. No Campeonato Sergipano, o Dragão até fez uma boa campanha na primeira fase, mas acabou sendo derrotado na final para o Itabaiana, ficando com o vice-campeonato.

Prováveis escalações

CSA: Dalberson; Cedric, Ednei, Rafael Forster e Rhuan; Moisés, Tomás Bastos e Bruno Matias; Thiaguinho, Iago Teles e Gabriel Taliari.

Confiança: Paulo Gianezini; Lenon, Adalberto, Salazar e Felippe Borges; Bruno Camilo, Lucas Gabriel e Dione; Willians, Tcharlles e Edison Negueba.

Desfalques

CSA

Sem desfalques confirmados.

Confiança

Sem desfalques confirmados.

Quando é?