CSA x Brusque ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais da Copa do Brasil

Times se enfrentam pela segunda rodada do torneio; veja como acompanhar pela internet

CSA e Brusque entram em campo nesta quinta-feira (16), às 19h (de Brasília), no Rei Pelé, em duelo válido pela segunda rodada da Copa do Brasil.. A partida terá transmissão ao vivo pelo Amazon Prime Video, na internet.

Na primeira rodada da Copa do Brasil, o CSA venceu o Tuna, por 1 a 0, fora de casa, e garantiu sua classificação. Enquanto isso, o Brusque, único catarinense vivo até agora, bateu o Marília por 3 a 0 na estreia.

Quem vencer o jogo eliminatório desta quinta, estará garantido na próxima fase do maior torneio do Brasil. Em caso de empate ao final do 90 minutos, a decisão será feita por meio da disputa de pênaltis.

Prováveis escalações

CSA: Dalberson; Celsinho, Paulo César, Xandão, Pará; Almir Luan, Bruno Matias, Tomás Bastos; Jean Karlo, João Felipe e Kaio Nunes.

Brusque: Matheus Nogueira; Toty, Ianson, Wallace, Airton (Alex Ruan); Rodolfo Potiguar, João Pedro; Cléo Silva, Thiago Alagoano (Jhemerson), Everton Bala; Olávio.

Desfalques

CSA

Sem desfalques confirmados.

Brusque

Éverton Alemão, Dionatan, Luiz Henrique, Pedoca e Neto não foram relacionados para o jogo.

Quando é?