Cruzeiro x Botafogo-SP: onde assistir ao vivo, horário, escalação e as últimas notícias

Times se enfrentam pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro Série B; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Vai começar a caminhada do na série B do Campeonato Brasileiro. Neste sábado (8), a recebe o -SP, às 19h (de Brasília), no Mineirão, pela primeira rodada da competição. O duelo terá transmissão ao vivo do SporTV e no Premiere, na TV fechada. Na Goal, você também acompanha a partida ao vivo, minuto a minuto, em tempo real.

QUANDO SERÁ?

JOGO Cruzeiro x Botafogo-SP DATA Sábado, 8 de agosto de 2020 LOCAL Mineirão (MG) HORÁRIO 19h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Torcida poderá acompanhar o jogo pela TV e também na internet (Foto: Vinnicius Silva/Cruzeiro EC)

A partida terá transmissão ao vivo SporTV e no Premiere, na TV fechada. Você também pode acompanhar a partida na Goal, em tempo real, clicando aqui.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

O Cruzeiro já inicia a série B com prejuízo: devido à punição da Fifa pelo não pagamento da dívida pelo volante Denilson, o time começará o campeonato com seis pontos negativos. A Raposa deve contar com os retornos de Jadsom e Marcelo Moreno, que estão recuperados de dores musculares.

Já o Botafogo-SP promete ser ambicioso nesta temporada e, sem pressão comparado ao rival, quer iniciar o campeonato com vitória para "embalar".

Provável escalação do Cruzeiro: Fábio, Raúl Cáceres, Cacá, Marllon, Patrick, Ariel Cabral, Jadsom, Régis, Mauricio, Stênio e Marcelo Moreno (Thiago).

Provável escalação do Botafogo-SP: Darley, Valdemir, Robson, Jordan, Gilson, Naldo, Victor Bolt, Matheus Anjos, onald, Wellington Tanque e Rafinha.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CRUZEIRO

JOGO CAMPEONATO DATA Cruzeiro 3 x 0 Patrocinense 1 de agosto de 2020 Caldense 0 x 1 Cruzeiro Campeonato Mineiro 29 de julho de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Cruzeiro 11 de agosto de 2020 20h30 (de Brasília) x Cruzeiro Série B 16 de agosto de 2020 16h (de Brasília)

BOTAFOGO-SP

JOGO CAMPEONATO DATA 1 (4) x (3) 1 Botafogo-SP 1 de agosto de 2020 0 x 2 Botafogo-SP Campeonato Paulista 29 de julho de 2020

Próximas partidas