Cruzeiro rebaixa CSA à terceira divisão em clima de "vingança"

Depois de jogo decisivo no rebaixamento inédito em 2019, Raposa "deu o troco" e rebaixou o adversário para a terceira divisão

O Cruzeiro já tinha garantido a sua presença na Série A de 2023, mas, mesmo assim, a torcida ainda queria mais uma vitória na última rodada da Série B. O motivo? CSA, time que ajudou a Raposa a ser rebaixada em 2019. Dito e feito.

No último jogo da temporada, o Cruzeiro teve a oportunidade de exorcizar um grande fantasma que acompanhava a sua torcida. Depois de perder por 1 a 0 no Mineirão, com direito a pênalti perdido por Thiago Neves, em 2019, e se complicar na luta contra o rebaixamento, o time celeste “deu o troco” e jogou o adversário para a terceira divisão.

Em um jogo emocionante e com a virada, o Cruzeiro saiu perdendo com um gol aos 22 minutos, mas conseguiu empatar antes do intervalo. O segundo tempo parecia ter um fim sem muitas emoções, mas tudo mudou aos 36.

Lucas Barcellos marcou o segundo gol do CSA e, até então, livraria o time do rebaixamento. O Cruzeiro, sedento por uma alegria a mais aos seus torcedores, não desistiu. Aos 44, Rômulo empatou e, dois minutos depois, aos 46, Luvannor fez o gol que rebaixou o CSA para a terceira divisão.