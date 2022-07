Cruzeiro negocia a contratação de Boschilia

Após aval do Internacional, Cruzeiro busca acordo com o jogador para fechar a contratação

Gabriel Boschilia pode deixar o Internacional nesta janela de transferências. O jogador tem contrato com o Colorado até o final deste ano e vem despertando o interesse de clubes do Brasil. Um deles é o Cruzeiro, como soube a GOAL.

De acordo com a reportagem, o clube mineiro já apresentou uma proposta para contar com o meio-campista e as conversas com o Internacional caminharam bem. O clube colorado, aliás, já deu o aval para o negócio acontecer. Vale lembrar que Boschilia pode assinar um pré-contrato com qualquer equipe do mundo, já que seu vínculo se encerra em menos de seis meses.

Apesar das conversas entre os clubes estarem em sintonia, Boschilia ainda não definiu o seu futuro. O meio-campista ainda avalia a proposta e discute com sua família o próximo passo de sua carreira.

Na atual temporada, Boschilia fez apenas 12 jogos e deu três assistências. O jogador sofreu com lesões durante a passagem pelo Inter. No clube desde 2020, disputou 65 jogos e anotou cinco gols.