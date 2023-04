Cruzeiro x Náutico ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Copa do Brasil

Equipes se enfrentam nesta terça-feira (25) pelo jogo de volta da terceira fase; veja como acompanhar na TV

Cruzeiro e Náutico se enfrentam na noite desta terça-feira (25), a partir das 19h (de Brasília), no Estádio Independência, em Belo Horizonte, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Como perdeu a ida por 1 a 0, a Raposa precisa vencer por dois ou mais gols de diferença para garantir a classificação às oitavas de final. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view.

Depois de vencer o Grêmio por 1 a 0 na última rodada do Brasileirão, o Cruzeiro agora se concentra na Copa do Brasil, onde precisa reverter o resultado do primeiro jogo. Já o Náutico joga pelo empate para avançar na competição.

"O foco é já no jogo terça. É mata-mata e temos muita ambição na Copa. Não temos tempo para nada. Temos que trabalhar muito. Jogando em casa, com o apoio da torcida, é completamente diferente”, disse o técnico do Cruzeiro, Pepa.

Em 39 partidas realizadas entre as duas equipes, o Cruzeiro venceu em 19 ocasiões, enquanto o Náutico conseguiu 12 vitórias e oito empates. No segundo turno da Série B de 2022, a equipe mineira obteve uma vitória expressiva por 4 a 0.

Prováveis escalações

Cruzeiro: Rafael Cabral; William, Luciano Castán, Lucas Oliveira e Marlon; Richard, Ramiro (Machado) e Vital; Bruno Rodrigues, Wesley (Nikão); e Gilberto.

Náutico: Cássio; Victor Ferraz, Paulo Miranda, Denilson e Diego Matos; Jean Mangabeira, Souza e Matheus Carvalho; Paul Vilero, Kayon (Alisson) e Jael.

Desfalques

Cruzeiro

Henrique Dourado, Daniel Jr, Wesley Gasolina, Reynaldo e Fernando Henrique seguem como desfalques.

Náutico

Sem desfalques confirmados.

Quando é?