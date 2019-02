Libertadores: todas as participações do Cruzeiro

Confira algumas informações importantes sobre a história da Raposa no principal torneio do continente!

São dois títulos conquistados [1976 e 1997] e muita tradição na Copa Libertadores da América . O Cruzeiro se prepara visando a sua 17ª participação no principal torneio do continente, e vai em busca de mais um título.

Abaixo, confira quais são os jogadores que mais entraram em campo pela Raposa, e os que mais contribuíram com gols!

O PRIMEIRO TÍTULO

A primeira vez que a Raposa abocanhou a maior taça do continente foi em 1976, uma conquista marcada por emoção, luto e um futebol bonito que honrou as tradições cruzeirenses.

Com uma média de 3,5 gols por partida, a equipe treinada por Zezé Moreira passou da antiga primeira fase batendo equipes como Internacional, Sportivo Luqueño e Olimpia – com destaque pare um incrível 5 a 4 sobre os gaúchos. A fase semifinal foi marcada pelo trauma da morte do atacante Roberto Batata, que faleceu em acidente fatal.

Pela glória e pelo companheiro perdido, o Cruzeiro seguiu forte e no primeiro jogo sem ter Batata golearam o Allianza Lima, do Peru, por 7 a 1 e também superaram a LDU para chegaram na decisão contra o River Plate. Na final, uma vitória para cada lado fez o título ser disputado em campo neutro. No Chile, o empate em 2 a 2 persistia até o final até eu Joãozinho, aos 43 minutos do segundo tempo, garantiu a taça em linda cobrança de falta!

TIME BASE

O BI

A equipe mineira entrou no mesmo Grupo 4 do Grêmio, e travou um duelo disputado também com os peruanos da Allianza Lima e Sporting Cristal. No final das contas, avançou na segunda posição, atrás do Tricolor. Mas levaria a melhor sobre os gaúchos nas quartas de final, depois de ter superado os equatorianos do El Nacional nas oitavas.

Na semifinal, bateu o Colo-Colo do Chile e reencontrou o Sporting Cristal na decisão. O time treinado por Paulo Autuori chegou como favorito e fez valer este status. Após o empate sem gols no Peru, o gol de Elivélton foi o bastante para garantir o bi.

TIME BASE

OUTRAS CAMPANHAS

Um ano após conquistar o título pela primeira vez, o Cruzeiro voltou à decisão. E foi histórico, já que pela primeira vez na história o título foi decidido através dos pênaltis. Após dois empates por 1 a 1, o jogo desempate contra o Boca Juniors terminou sem gols. Na marca da cal, os argentinos levaram a melhor e conquistaram a América pela primeira vez. O outro vice da Raposa veio em 2009, quando o time comandado por Adilson Batista foi derrotado pelo Estudiantes de um veterano e espetacular Verón.

Ano Aonde chegou? Técnico 1967 Semifinal Aírton Moreira 1975 Semifinal Hilton Chaves 1976 Campeão Zezé Moreira 1977 Vice Yustrich 1994 Oitavas Ênio Andrade 1997 Campeão Oscar/Autuori 1998 Oitavas Levir Culpi 2001 Quartas Scolari 2004 Oitavas Luxemburgo/PC Gusmão 2008 Oitavas Adilson Batista 2009 Vice Adilson Batista 2010 Quartas Adilson Batista 2011 Oitavas Cuca 2014 Quartas Marcelo Oliveira 2015 Quartas Marcelo Oliveira 2018 Quartas Mano Menezes

MAIORES ARTILHEIROS

Palhinha - 20 gols

Thiago Ribeiro - 13 gols

Jairzinho - 12 gols

Kléber - 11 gols

Nelinho - 11 gols

JOGADORES QUE MAIS DISPUTARAM PARTIDAS

(Foto: Washington Alves/Light Press/Cruzeiro)

Fábio - 72 jogos

Henrique - 61 jogos

Marquinhos Paraná - 44 jogos

Raul Plassmann - 40 jogos

Jonathan - 31 jogos

Maior goleada: Cruzeiro 7x 0 Universidad de Chile - 2018 ; Cruzeiro 7x0 Real Potosí - 2010