Cruzeiro fora: os classificados às semifinais do Campeonato Mineiro

A certeza do estadual de Minas Gerais será a presença de um time do interior na decisão

Após um total de 11 partidas na fase de classificação, o de 2020 já conhece os seus semifinalistas. Atual bicampeão, o não conseguiu se classificar para o mata-mata pela primeira vez desde a mais recente mudança de formato do estadual – com semifinais no lugar da antiga segunda fase – e segue em depressão na esteira do rebaixamento à do Campeonato Brasileiro em 2019.

Quer ver o melhor do futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e assine o DAZN!

QUEM AVANÇOU PARA AS SEMIS

💪🏾 GOLEADA E CLASSIFICAÇÃO PARA A SEMIFINAL! FIM DE JOGO! ATLÉTICO 4 X 0 PATROCINENSE!



⚽ Gols de Nathan, Arana, Savarino e Pedro Rosa (contra).



Vamos, #Galo! #CAMxCAP 🏴🏳 pic.twitter.com/qjI6YYOKrj — Atlético 😷 (@Atletico) July 30, 2020

Os quatro primeiros colocados na fase classificatória foram, do primeiro ao quarto colocado: Tombense, América, Atlético e Caldense. São estes os semifinalistas do estadual mineiro.

QUEM ENFRENTA QUEM

Seguindo a regra, o primeiro colocado enfrenta o quarto enquanto o segundo pega o terceiro. Desta forma, Tombense e Caldense decidem uma das vagas à decisão; América e Atlético fazem o clássico para definir o outro finalista.

QUANDO SERÃO OS JOGOS?

Os jogos de ida serão disputados neste domingo (02) e as partidas de volta estão marcadas para quarta-feira (05). Todos os duelos acontecerão em Belo Horizonte.