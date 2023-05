Cruzeiro x Atlético-MG ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Copa do Brasil sub-17

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (4), pela segunda fase; veja como acompanhar na TV e na internet

Em Nova Lima, Cruzeiro e Atlético-MG se enfrentam na tarde desta quinta-feira (4), no estádio Castor Cfuentes, às 18h30 (de Brasília), pelo jogo de volta da segunda fase da Copa do Brasil sub-17. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada.

Após vencer o primeiro jogo por 3 a 1, o Cruzeiro entra em campo com a vantagem de poder empatar ou perder por até um gol de diferença para avançar. Já o Atlético-MG precisa ganhar por três tentos a mais para ficar com a vaga, ou por dois para levar a decisão aos pênaltis.

Prováveis escalações

Atlético-MG: Cobra, Lucas, David, Fábio Ximenes, Denilson, Guilherme, Kawê, Lucas, Mateus, Bruno e Pedro Henrique.

Cruzeiro: Italo, Ruan, Murilo, Gabryelo, Raphael, Kaiquy, Rhuan Gabriel, Higor, Pedro Henrique, William e Kenjo.

Desfalques

Atlético-MG

Sem desfalques confirmados.

Cruzeiro

Sem desfalques confirmados.

Quando é?