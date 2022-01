Críticos de Messi "não entendem nada de futebol": as fortes palavras de Karim Benzema

Os críticos de Lionel Messi "não entendem nada de futebol!", de acordo com Karim Benzema, do Real Madrid, que apoiou a estrela do Paris Saint-Germain para ter sucesso na França.

Messi se juntou ao PSG em uma transferência gratuita após sua saída surpresa do Barcelona no verão europeu, embarcando em um novo desafio depois de passar os primeiros 20 anos de sua carreira no Camp Nou.

O jogador de 34 anos, que inspirou o Barça a 35 troféus ao quebrar vários recordes de gols e assistências, não conseguiu atingir seu melhor nível no PSG na primeira metade da temporada 2021/2022, mas Benzema não tem dúvidas de que ele eventualmente se adaptará ao ambiente desconhecido.

Benzema desfrutou de muitas batalhas memoráveis ​​do El Clássico contra Messi enquanto ele estava no Barça, e a dupla renovará a rivalidade quando o Real enfrentar o PSG nas oitavas de final da Liga dos Campeões no próximo mês.

"Como Messi não vai ter sucesso?", Benzema disse ao Telefoot quando questionado sobre a forma abaixo do esperado de Messi. "É apenas um momento de adaptação, porque ele não marcou muitos gols. Mas veja o que ele faz em campo. De qualquer forma, você não pode criticar um jogador assim, quem critica Messi não entende nada de futebol”.

Messi fez 16 jogos em todas as competições pelo PSG até o momento, registrando seis gols e cinco assistências.

O argentino ainda é uma força na Liga dos Campeões, marcando cinco gols em cinco partidas da fase de grupos, mas tem apenas um gol em seu nome na competição da Ligue 1.