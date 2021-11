Cristiano Ronaldo vai jogar a Copa do Mundo do Qatar 2022?

Portugal não conseguiu conquistar uma vaga direta na Copa do Mundo de 2022 no Qatar e, com isso, não sabemos se teremos Cristiano Ronaldo naquele que poderia ser o Mundial de despedida do camisa 7. No entanto, a seleção lusa ainda tem mais uma chance de classificação por meio da repescagem europeia.

Cristiano Ronaldo não perde uma Copa do Mundo desde sua estreia internacional em 2003, participando de quatro torneios. Considerando que ele vai ter 37 anos no Mundial do Qatar, este pode ser o último que ele vai participar. Mas, para isso, Portugal precisa de uma vaga, e a Goal te explica como ela pode vir.

Cristiano Ronaldo estará na Copa do Mundo de 2022 no Qatar?

O camisa 7 de Portugal estará na Copa do Mundo de 2022 se sua seleção se classificar estiver em forma física quando o torneio começar em novembro de 2022 - ou seja, se não estiver lesionado

Ronaldo terá 37 anos quando a Copa do Mundo começar, mas ele falou sua vontade de conquistar o troféu que falta em sua carreira brilhante em dezembro de 2020

"Vai ser difícil, mas somos uma boa equipe, uma equipe jovem. Temos um treinador fantástico [Fernando Santos], por isso estamos muito, muito, muito positivos nisso", disse.“Como já disse muitas e muitas vezes, o meu sonho é ganhar alguma coisa pela selecção nacional de Portugal e ganhei dois títulos, o que me fez feliz. Eu ganhei [em] todos os clubes com os quais joguei, mas a Copa do Mundo... é um sonho. É um sonho."

O que Portugal precisa para ir à Copa do Mundo de 2022 no Qatar?

Sem ter conseguido uma vaga direta para a Copa nas Eliminatórias - ficando em segundo lugar no Grupo A -, a seleção portuguesa agora depende de uma classificação por meio da repescagem europeia. Para isso, precisa passar por dois jogos (final e semifinal). Na primeira etapa, enfrentará Polônia, Macedônia do Norte, Áustria, República Tcheca, Ucrânia ou Turquia.